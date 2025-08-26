عمر الجابري يحصد 4 جوائز دولية في «وادي السيليكون»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



يواصل أبناء الإمارات تحقيق الإنجازات العالمية في عالم التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، حيث حقق الإماراتي عمر الجابري، المصنّف رسمياً كمخترع من «الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين IFIA»، والحاصل على WIPO عن ابتكاره طائرة من دون طيار في قطاعات الطاقة الحيوية في معرض سيؤول للاختراعات الدولية بكوريا، إنجازاً مشرفاً لدولة الإمارات بفوزه بـ4 جوائز في مهرجان «وادي السيليكون الدولي للاختراعات» SVIIF 2025، الذي أقيم مؤخراً في مدينة سانتا كلارا، بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، القلب النابض لـ «وادي السيليكون» وحاضنة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

حصد عمر الجابري في «وادي السيليكون للاختراعات» 3 جوائز كبرى، ميدالية ذهبية وجائزتين في المسابقة، عن ابتكار VeriVision، وهو نظام للتحقق من البيانات عبر الرؤية الثالثة لتكنولوجيا المراقبة، فيما حصد الميدالية الذهبية عن ابتكاره الثاني، وهو جهاز علاجي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومصمم لدعم تطبيقات الرعاية الصحية المتقدمة.



محفل علمي

ينظم المهرجان تحت إشراف المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، ومكتب براءات الاختراع الأميركي USPTO، وشهدت الدورة الحالية من هذا المحفل العلمي المرموق، مشاركة أكثر من 200 اختراع من 25 دولة، بحضور مجموعة من العلماء والمستثمرين.





مركز عالمي

وعن هذا التميز الذي حققه في هذا المحفل العلمي العالمي، قال الجابري: يمثل هذا الإنجاز تتويجاً لجهود دولة الإمارات المتواصلة في تعزيز الابتكار والبحث والتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للإبداع والتقدم العلمي. ولا تحتفي هذه الجوائز الضخمة بالتميز الفردي فحسب، بل تؤكد التزام الإمارات بتمكين مواطنيها من المنافسة والتفوق على الساحة العالمية.

شغف

تحدث الجابري عن بدايته في هذا القطاع، وقال: بدأ شغفي بالمنافسة مع نماذج علوم البيانات على منصة Kaggle، وصولاً إلى تطوير حلول تقنية ملموسة في مجال العتاد Hardware، وهو المجال الذي يختص بالمكونات المادية الملموسة لأجهزة الحاسوب والأجهزة الذكية، ونما ليصبح رغبة ببناء حلول ملموسة للأجهزة. وبعد تجربتي في معرض الاختراعات بنسخته الـ50 في جنيف، ومشاركتي بالنسخة الأولى من اختراع VeriVision، قررت خوض المنافسة في «وادي السيليكون». وأضاف: رؤية هذا الحلم يتحقق، شعور لا يوصف، وأنا فخور بالتعليقات الإيجابية على المشروع، وكان التشجيع من لجنة التحكيم والمستثمرين والعلماء مع تطور المشروع إلى نسخته الثالثة، اعترافاً رائعاً بالعمل.





تجربة استثنائية

ولفت الجابري إلى أن مشاركته هذا العام في واحدة من أكبر مسابقات الاختراعات في «وادي السيليكون»، كانت تجربة استثنائية، حيث يدرك أي مخترع أن عملية الحصول على براءة اختراع قد تبدو كصندوق أسود، إذ يبذل الكثير من الجهد في البحث والتطوير. وكان من المميز أن يلتقي جون كالفرت، رئيس لجنة التحكيم في المسابقة والمستشار السابق في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة USPTO، وأن يتحاور معه حول الابتكار.



تطبيق طبي

أشار عمر الجابري إلى أنه يتطلع إلى مشاريع كثيرة، حيث يعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي من خلال تجهيز تطبيق إلكتروني يعمل بخوارزميات تسهم في عمليتَي التشخيص الدقيق ووصف العلاج المناسب، لاسيما أن التشخيص في الطب من أهم المجالات التي تسهم في تقديم العلاج الصحيح، ما يأتي بالنفع العام على المجتمع والبشرية.