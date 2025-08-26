أبوظبي (الاتحاد)



نظمت دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، الفعالية الصيفية الترفيهية التراثية «مهرجان النوخذة الصغير» على كورنيش أبوظبي، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومؤسسة التنمية الأسرية، وشركاء من هيئات وجمعيات وشركات أخرى. و«النوخذة الصغير»، فعالية بحرية تفاعلية للأطفال، مستوحاة من الحياة البحرية القديمة، تهدف إلى تعريفهم بمهن البحر مثل الغوص على اللؤلؤ، وتضمنت العديد من ورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة تهدف إلى تعريف الأطفال والشباب بتراث الإمارات.