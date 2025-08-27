شيكو يستعد لـ«تافه جداً»

محمد قناوي (القاهرة)



يستعد الممثل شيكو لتصوير فيلم «تافه جداً»، والذي تأجل تصويره أكثر من مرة، بسبب الانشغال بالمشاركة في أعمال سينمائية وتلفزيونية أخرى خلال الفترة الماضية.



وقال شيكو: كان من المقرر بدء التصوير قبل أكثر من عام، لكن انشغالي بالجزء الرابع من مسلسل «اللعبة» وفيلم «ابن الحاج أحمد»، تسبب في تأجيل العمل. وأوضح أنه يعمل حالياً مع المخرج هشام فتحي على إنهاء التحضيرات الخاصة بالفيلم، وتسكين الأدوار الرئيسة، تمهيداً لانطلاق التصوير.



ويشارك شيكو في فيلم «صقر وكناريا»، ويشاركه بطولته محمد إمام، في أول تعاون فني بينهما، تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنياوي.وأشار شيكو إلى أن أحداث «صقر وكناريا» تدور في إطار كوميدي اجتماعي مليء بمشاهد الأكشن، ويجسد فيه شخصية روائي متزوج من طبيبة تجميل، تؤدي دورها يسرا اللوزي، وتربطه علاقة قوية بصديقه الذي يؤدي دوره محمد إمام، حيث يسير كل منهما في اتجاه مختلف.



ويصور شيكو حالياً الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة»، مع مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، حسام داغر، ومحمود حافظ، تأليف أحمد سعد والي وإخراج معتز التوني، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.