الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

شيكو يستعد لـ«تافه جداً»

شيكو يستعد لـ«تافه جداً»
27 أغسطس 2025 11:29

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد الممثل شيكو لتصوير فيلم «تافه جداً»، والذي تأجل تصويره أكثر من مرة، بسبب الانشغال بالمشاركة في أعمال سينمائية وتلفزيونية أخرى خلال الفترة الماضية.

وقال شيكو: كان من المقرر بدء التصوير قبل أكثر من عام، لكن انشغالي بالجزء الرابع من مسلسل «اللعبة» وفيلم «ابن الحاج أحمد»، تسبب في تأجيل العمل. وأوضح أنه يعمل حالياً مع المخرج هشام فتحي على إنهاء التحضيرات الخاصة بالفيلم، وتسكين الأدوار الرئيسة، تمهيداً لانطلاق التصوير. 

ويشارك شيكو في فيلم «صقر وكناريا»، ويشاركه بطولته محمد إمام، في أول تعاون فني بينهما، تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنياوي.وأشار شيكو إلى أن أحداث «صقر وكناريا» تدور في إطار كوميدي اجتماعي مليء بمشاهد الأكشن، ويجسد فيه شخصية روائي متزوج من طبيبة تجميل، تؤدي دورها يسرا اللوزي، وتربطه علاقة قوية بصديقه الذي يؤدي دوره محمد إمام، حيث يسير كل منهما في اتجاه مختلف.

ويصور شيكو حالياً الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة»، مع مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، حسام داغر، ومحمود حافظ، تأليف أحمد سعد والي وإخراج معتز التوني، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

 

أخبار ذات صلة
حضور مميز للسينما العربية في «فينيسيا»
سارة أبي كنعان تنتظر «عريس وعروستين»
السينما
الأفلام
الأفلام السينمائية
آخر الأخبار
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
الرياضة
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
اليوم 16:45
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
الرياضة
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
اليوم 16:41
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©