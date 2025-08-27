حضور مميز للسينما العربية في «فينيسيا»

محمد قناوي (القاهرة)



تشهد الدورة 32 من مهرجان فينيسيا السينمائي، التي تنطلق فعالياتها اليوم 27 أغسطس، حضوراً مميزاً للسينما العربية، من خلال مشاركة 11 فيلماً عربياً في عدة أقسام من المهرجان، منها المسابقة الرسمية، وأسبوع النقاد، ومسابقة، وآفاق للأفلام القصيرة، إضافة إلى قسم العروض الخاصة.





«هجرة» – السعودية



تشارك المخرجة السعودية شهد أمين بفيلمها «هجرة» ضمن المسابقة، بطولة خيرية نظمي، نواف الظفيري، لمار فدان، وبراء عالم.

ويروي الفيلم قصة جدة تسافر عام 2001 من جنوبي السعودية إلى مكة المكرمة برفقة حفيدتيها، لتبدأ بعدها الرحلة برفقة الحفيدة الصغرى بعد اختفاء الكبرى. ويستعرض العمل مشاهد من جمال وتنوع المملكة الثقافي والحضاري، برؤية إنسانية وشاعرية.





«ملكة القطن» – السودان



تقدم المخرجة السودانية سوزانا ميرغني أول أعمالها الروائية الطويلة «ملكة القطن» ضمن أسبوع النقاد، بطولة ميهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، طلعت فريد، حرم بشير، محمد موسى، وحسن محيي الدين، ويأتي ذلك بعد نجاحها في فيلمها القصير «الست». تدور قصة «ملكة القطن» حول نفيسة، فتاة مراهقة تعيش في قرية سودانية تزرع القطن، وترث عن جدتها روح المقاومة، لتجد نفسها وسط صراع بعد قدوم رجل أعمال يحمل بذور قطن معدلة وراثياً.



«صوت هند رجب» – تونس



تمثل المخرجة التونسية كوثر بن هنية السينما العربية في المسابقة الرسمية بفيلمها الجديد «صوت هند رجب»، الذي يُعرض للمرة الأولى عالمياً خلال المهرجان، ويشارك في بطولته أمير حليحل، كلارا خولي، ومعتز حليس. ويسلط الفيلم الضوء على واحدة من أبرز القصص الإنسانية التي أثارت اهتماماً عالمياً، حيث تحولت الطفلة هند رجب، البالغة من العمر 6 سنوات، إلى رمز إنساني بعدما سمع العالم نداء استغاثتها المؤلم، وهي تنطق آخر كلماتها على الهواء: «أنا خايفة.. تعالوا بسرعة».





«رقية» – الجزائر



يشارك المخرج يانيس كوسيم بفيلمه الطويل الأول «رقية» ضمن أسبوع النقاد، بطولة أكرم جغيم، علي نموس، ومصطفى جادجام، وذلك بعدما عُرف بفيلمه القصير «خويا». وتدور أحداث «رقية» في إطار رعب نفسي، حول أحمد الذي فقد ذاكرته في حادث عام 1993، ويواجه لاحقاً مخاوف من عودة الذكريات، بينما يعاني معلمه من الزهايمر.



«حفلة عائلية» – المغرب



يعرض المخرج الإيطالي المغربي الأصل نادر تاج فيلمه «حفلة عائلية» ضمن أسبوع النقاد، والذي يرصد أجواء احتفال عائلي مغربي في إيطاليا تنقلب إلى مأساة بعد الكشف عن اعتداء أحد الأقارب على فتاة في الـ12 من عمرها، ويطرح تساؤلات حول مفاهيم التضامن العائلي ومواجهة الحقيقة المؤلمة.





«شارع المالقة» – المغرب

تشارك المخرجة المغربية مريم التوزاني بفيلمها «شارع مالقة» Calle Malaga، وهو عمل درامي خارج المسابقة الرسمية. وتدور أحداث العمل في طنجة حول سيدة إسبانية مسنة تحاول الحفاظ على منزل طفولتها، وتواجه قرارات ابنتها ببيعه، لتعيش من جديد لحظات مليئة بالمشاعر والرومانسية غير المتوقعة.





«مهدد بالانقراض».. فلسطين



يشارك الفيلم الفلسطيني «مهدد بالانقراض» للمخرج سعيد زاغا في مسابقة آفاق للأفلام القصيرة، بطولة ماريا زريق، علي سليمان، يمنى مروان، جمال مري، وإسلام العوضي. ويقدم العمل دراما مشحونة بالتوتر خلال ليلة واحدة، حيث تتشابك مصائر شخصيات عربية في أجواء نفسية معقدة.



عروض خاصة



يعرض الفيلم الوثائقي الليبي «بابا والقذافي» للمخرجة جيهان كيخيا ضمن قسم العروض الخاصة، حيث تروي تجربة شخصية تتقاطع مع التحولات السياسية في ليبيا والمنطقة. كما يعرض الفيلم القصير Boomerang Atomic للمخرج الجزائري رشيد بوشارب، ويتميز بطابعه السياسي الحاد.



أفلام إضافية

ضمن محور Focus on the United Kingdom يُعرض فيلم «الوقوف على الأطلال» للمخرج سعيد تاجي فاروقي، وهو إنتاج مصري - بريطاني. ومن اليمن، يُعرض فيلم «المحطة» للمخرجة سارة إسحاق، إضافة إلى الفيلم الفلسطيني «البارحة لم تنم العين» للمخرج ركان مياسي.



