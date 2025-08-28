الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه
وزير نقل يتلقى مخالفة مرورية لتجاوزه السرعة القصوى

الوزير التركي يقود سيارته
28 أغسطس 2025 17:47

تلقى وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، مخالفة سرعة بعد أن نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يقود بسرعة 225 كيلومترا في الساعة على طريق سريع.
وأظهر المقطع، عداد سرعة السيارة التي كان يقودها الوزير وهو يرتفع بسرعة كبيرة وسيارته وهي تتجاوز الآخرين في المسار السريع على طريق أنقرة-نيكدة السريع.
وفرضت شرطة المرور في وقت لاحق غرامة قدرها 9267 ليرة (280 دولارا أميركيا) على الوزير بسبب تجاوزه السرعة المقررة على بعد حوالي 50 كيلومترا خارج العاصمة أنقرة.

وفي مواجهة ردود، نشر أورال أوغلو صورة للمخالفة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي وكتب "اعتذر لأمتنا".
والحد الأقصى للسرعة القصوى في تركيا على الطرق السريعة هو 140 كيلومترا في الساعة. وتظهر البيانات الرسمية أن 6351 شخصا لقوا حتفهم خلال العام الماضي في نحو 1.5 مليون حادث طريق.

المصدر: وكالات
السرعة
مخالفة مرورية
وزير النقل التركي
