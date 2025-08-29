اكتشاف مدينة أثرية عمرها 5 آلاف عام في العراق

تمكنت بعثة من علماء الآثار من اكتشاف مدينة أثرية تعود إلى حوالي خمسة آلاف عام في إقليم كردستان العراق.

وأوضحت مديرية الآثار والتراث في محافظة دهوك، في بيان اليوم الجمعة، أن المدينة تضم أكبر مقبرة تحتوي على توابيت فخارية ترجع إلى العصر الهلنستي (300 عام قبل الميلاد).

جاء هذا الاكتشاف بعد انحسار مياه سد الموصل حيث تجري حاليا أعمال تنقيب عاجلة لإنقاذ القبور الأثرية وصون الإرث التاريخي.

وذكر البيان أنه حسب النتائج الأولية فإن الملتقطات الأثرية تعود إلى حوالي خمسة آلاف عام، حيث عُثر على مقبرة كبيرة تضم قبورا بتوابيت فخارية بلغ عددها إلى الآن 40 قبرا تعود إلى العصر الهلنستي - السلوقي.

كما تم العثور أيضا على فخاريات من "عصر نينوى 5" والعصر البرونزي القديم والوسيط والعصر الميتاني والآشوري الحديث بالإضافة إلى كسر فخارية كثيرة للعصر الهلنستي وانتهاء بالعصر الإسلامي.

ولفت البيان إلى أن الموقع غمر بالمياه بعد بناء سد الموصل الذي افتتح عام 1986 ونظرا للانحسار الكبير لمياه السد هذا العام بدأ الموقع بالظهور.