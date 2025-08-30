علماء فلك يحذرون من توهجات شمسية قوية الأيام المقبلة

حذّر علماء مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، من أن الأيام المقبلة قد تشهد حدوث توهجات شمسية، هي الأقوى منذ بداية صيف العام الجاري.

وقال بيان صادر عن المختبر: "في نصف الكرة الجنوبي للشمس، لا يزال يرصد تركيز عال من البقع الشمسية التي تسبب توهجات شمسية قوية.

وبسبب دوران الشمس، يتحرك قرصها المرئي نحو منطقة التأثير المباشر على الأرض".

وأضاف أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رصد 20 توهجاً شمسياً، خمسة منها من الفئة "M"، موضحا أن الشمس تحاول التخلص من الطاقة الزائدة، وهو ما لا يحدث دون انفجارات كبيرة، ولذلك تزداد احتمالية حدوث توهجات شمسية شديدة القوة من الفئة "X" خلال الأيام القادمة، وقد تكون هذه التوهجات الأقوى منذ بداية الصيف".

وأشار التقرير إلى أن حالة الغلاف المغناطيسي للأرض لا تزال مستقرة نسبيا حاليا، لكن من المحتمل أن تؤثر عليها التوهجات الشمسية التي قد تحدث خلال الأيام القادمة.

تقسم التوهجات الشمسية إلى خمس فئات حسب شدة الأشعة السينية المنبعثة منها، وتصنف من الأخف إلى الأقوى: "A، B، C، M، X"، فعلى سبيل المثال، إذا كان التوهج من الفئة A0.0 (خفيف)، فإن قوة الإشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانوواط لكل متر مربع، وتزداد بمقدار 10 أضعاف إذا كان التوهج من الفئة B/n.

وتؤدي هذه التوهجات إلى عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، مسببة خللا في أنظمة الطاقة، وتأثيرات على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

كما يمكن أن تؤثر العواصف المغناطيسية القوية على عمل أنظمة الاتصالات والملاحة.