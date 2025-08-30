الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مهرجان ذوي الشعر الأحمر يجذب الآلاف من أنحاء العالم

مهرجان أصحاب الشعر الأحمر
30 أغسطس 2025 23:54

احتشد آلاف الأشخاص من ذوي الشعر الأحمر من شتى أرجاء العالم في مدينة "تيلبرج" الهولندية في عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال بمرجان الشعر الأحمر، الذي يهدف للترويج للتواصل والفخر والاعتراف بمجتمع أصحاب الشعر الأحمر.
اليوم السبت، ذكر منظمو المهرجان، الذي انعقد 20 مرة، أن المشاركين جاءوا من أكثر من 80 دولة.
ويشمل برنامج المهرجان، الذى ينعقد في أحد المتنزهات، عروضا موسيقية وحفلات وألعابا وأنشطة مبتكرة. ويمكن أن يقيم المشاركون في موقع تخييم في الليل.
ونقلت صحيفة "ألجمينه داجبلاد" عن مؤسس المهرجان ومديره بارت روفتهورست قوله إن الشعر الأحمر يربط بين الزوار.
وأضاف "إنك تبدو مشابها (للمشاركين). لذلك، تشعر بنوع من الرابطة الأسرية. لكن هناك المزيد مما يربط الأشخاص، مثل تجارب الطفولة بسبب الشعر الأحمر، الذي يكون صاحبه مميزا ... خاصة إذا كنت تعيش في مكان مثل المكسيك، فنادرا ما تصادف أشخاصا شعرهم أحمر". 

أخبار ذات صلة
بياستري «أول المنطلقين» في «جائزة هولندا»
نوريس يهيمن على التجارب الثلاث في «جائزة هولندا»
المصدر: د ب أ
الشعر الأحمر
هولندا
مهرجان ذوي الشعر الأحمر
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©