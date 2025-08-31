شيخة الجابري تكتب: مبادرات شما بنت محمد بن خالد

تعيش مدينة العين حالياً مرحلة من التجديد الجميلة، وتبدو ملامح المدينة كل صباح في حلةٍ ملفتةٍ تعيد إليها بهجتها، وتُفسح في شوارعها، وتعتني بميادينها، فالعين مصياف أو «مقيظ هَل بوظبي» منذ القدم، وتشهد وفوداً سياحية كلما حل فصل الصيف، حيث مزارعها وضواحيها ونخيلها، وقبل كل ذلك طقسها المعتدل، حيث تلعب تلك العوامل دوراً مهماً في جعل المدينة إحدى مدن الدولة الزاهية برحابتها، وناسها، ومواقعها التاريخية العريقة.

ولأنها ابنة العين التي تعلّمت في مدارسها، وتتلمذت على يدِ معلميها، وتخرجت في جامعتها، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ولأنها الشخصية المتواضعة، الهادئة النبيلة، ذات الأخلاق العالية، والملامح الدافئة، فإن الأخت الغالية - كما أحبّ أن أسبق اسمها - الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، تقوم بدور ثقافي كبير يضع المدينة ضمن مدن الدولة الفاعلة ثقافياً، فمن خلال مجلسها العامر، «مجلس شما محمد للفكر والمعرفة» تقدم وجبات فكرية عالية، وتقوم بحراك ثقافي مهم، حيث يستضيف مجلسها قامات من المفكرين والخبراء والكتاب من الدولة، ومن مختلف دول العالم.

كما أن للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، برنامج سفر ثقافياً تقوم من خلاله بزيارة أعرق الجامعات والمؤسسات العالمية، كالمتاحف والمدارس والمواقع التاريخية، والمعارض الدولية التي كان آخرها معرض «إكسبو أوساكا 2025»، ولا تقتصر تلك الزيارات على التعرف على تلك المواقع، بل إنها تحرص على نقل هُوية وثقافة وطنها من خلال المحاضرات التي تلقيها، والندوات التي تشارك فيها، والحضور المتميز الذي تحرص عليه، وكذا حديثها الآسر باللغة العربية التي تُقربها من الناس.

وتلعب «مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية» في مدينة العين دوراً مهماً في تعزيز حضور المدينة الثقافي من خلال ما يتم تقديمه من نشاطات وفعاليات وشراكات مع جهات عدة، وتبرز وجه المدينة وتاريخها الضارب في عمق الزمن، فالعين ليست مدينة سياحية فقط، ولكنها تجمع من المقومات ما يجعلها من أهم مدن إمارة أبوظبي الوهّاجة.

قبل أيام نظّمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، حفلاً تكريمياً لسيدات من مدينة العين، قدّمن جهوداً كبيرة في خدمة الدولة والمدينة، منهن من تقاعد عن العمل، ومنهن من لا تزال مستمرة في العطاء، وهذه اللفتة الكريمة منها ليست مستغربة، فهي داعم رئيس لكل مجتهد ومخلصٍ قام بعملٍ جليل من أجل وطنه. لقد أثلجت تلك الخطوة قلوب الحاضرات، وباسمي وبأسمائهن جميعاً نقول لها «شكراً بنت محمد ما قصرتي وبيّض الله ويهج، ربي يحفظج».