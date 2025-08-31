مريم البدري تقدم مبادرة «سينمائيات تربوية»

خولة علي (دبي)



قدمت الطالبة الإماراتية مريم البدري مجموعة ابتكارات رقمية، وتسعى إلى توعية الطلبة من محاذير الإنترنت وثقافة الأمن الرقمي، بالإضافة إلى نشر العلم والمعرفة، وكانت قد نالت لقباً ضمن «سفراء الحياة الرقمية الآمنة».



ابتكاران

قدمت البدري إنجازات عدة على المستويين المحلي والدولي، حيث قدمت ابتكارين يعكسان شغفها بالتكنولوجيا: «الغواصة الذكية»، صممته بالتعاون مع جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، و«القلم الذكي»، صممته مع مدرستها ويعمل على مساعدة الطلاب في حفظ المصطلحات الصعبة، ويحتوي على مستشعرات لتسجيل البيانات المعقدة وتذكير الطلاب بها.



ألعاب تعليمية

لفتت البدري إلى أنها قامت أيضاً ببرمجة ألعاب تعليمية في مادة الرياضيات، وعرضتها في مدرستها بهدف إضافة بعداً تفاعلياً وممتعاً للتعلم، موضحة أن هذه الابتكارات تتمحور حول استخدام التكنولوجيا لتعزيز التجربة التعليمية وجعلها أكثر سهولة وإبداعاً.





مبادرات مجتمعية

إلى جانب شغفها بالتكنولوجيا، تولي البدري اهتماماً خاصاً بالتراث المحلي، وقالت: «قدمت مجموعة من الألعاب التراثية التي تسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيزها لدى الأجيال الصاعدة. كما طرحت مبادرات بيئية وفنية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها».

وأضافت: «قدمت مبادرة (سينمائيات تربوية)، التي تهدف إلى تعزيز العملية التعليمية باستخدام الوسائط السينمائية المبتكرة، ما يجعل التعلم أكثر تفاعلاً وتأثيراً».

وذكرت مريم البدري أنها عضوة فاعلة في منصة «علمني التصميم»، حيث قدمت مبادرة «انطلق نحو القمم»، والتي تهدف إلى تمكين الأفراد في مجال التصميم، مع مساعدتهم على اكتشاف وتطوير إمكاناتهم للوصول إلى أعلى درجات التميز والإبداع. وصرحت بأنها تقدم حالياً محتوى تعليمياً مرئياً عبر المنصات الرقمية، حيث تسجل مقاطع فيديو تشرح من خلالها الدروس والتقنيات الرقمية بأسلوب مبسط وممتع، يستهدف فئة الطلبة، ويواكب احتياجاتهم المعرفية في العصر الرقمي.



تكريمات

حصدت مريم البدري جوائز وتكريمات عدة، منها جائزة «الشارقة للتميز والتفوق التربوي» في دورتها الـ 29، ونالت المركز السادس في تحدي القراءة العربي على مستوى إمارة الشارقة. كما شاركت في مسابقات أخرى عدة، منها: مسابقة «لنبقيها مستدامة» التي نظمت في مملكة البحرين ونالت المركز الأول، ومسابقة «الطالب الراوي» على مستوى المدارس الخاصة، ومسابقة «استوديو هويتي» في إذاعة الشارقة، وحصدت المركز الأول.