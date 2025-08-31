الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دواء لإنقاص الوزن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

حقنة
31 أغسطس 2025 23:45

أعلنت الشركة المنتجة لعقار إنقاص الوزن "ويغوفي"، اليوم الأحد، أن هذا الدواء يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة بنسبة 57 بالمئة مقارنة بعقارات أخرى لإنقاص الوزن.
وأوضحت الشركة أنها خلصت إلى ذلك عبر مقارنة واقعية للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة المفرطة ولديهم أمراض قلبية ولكن ليس السكري.
وأضافت أن نتائج هذه التجربة تقدم دليلا على أن الفوائد الوقائية للقلب التي يقدمها دواء "ويغوفي" ومكونه الرئيسي "سيماجلوتايد" ربما لا تكون مماثلة لما تقدمه جميع أدوية (جي.إل.بي-1) مثل "تيرزيباتيد"، المكون الرئيسي في دوائي "زيباوند" و"مونجارو".

وقالت إنه بالمقارنة مع "تيرزيباتيد"، أظهرت جرعة 2.4 مليجرام من "ويغوفي" انخفاضا كبيرا بنسبة 57 بالمئة في خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة المتعلقة بالقلب أو الوفاة لأي سبب، عند الالتزام بالعلاج دون انقطاع لأكثر من 30 يوما.
كان العدد الفعلي للإصابات القلبية الكبيرة منخفضا لكلا العقارين وبلغ 15 إصابة (0.1 بالمئة) بين المرضى الذين يتناولون دواء ويغوفي و39 إصابة (0.4 بالمئة) بين مستخدمي عقار "تيرزيباتيد".
وكان متوسط مدة المتابعة 3.8 أشهر بالنسبة لمجموعة ويغوفي و4.3 أشهر بالنسبة لعقار تيرزيباتيد.
وأظهرت البيانات، التي جُمعت من أكثر من 21 ألف مريض وعُرضت في اجتماع الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد، انخفاضا 29 بالمئة في خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة لأي سبب بين مستخدمي دواء ويغوفي مقارنة بمستخدمي تيرزيباتيد بغض النظر عن أي انقطاعات في العلاج.

المصدر: رويترز
