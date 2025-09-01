الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مقتل رجل جراء هجوم قطيع من الأبقار

قطيع من الأبقار
1 سبتمبر 2025 17:50

أعلنت الشرطة النمسوية، اليوم الاثنين، أنّ رجلا توفي بعد ظهر أمس الأحد في جبال الألب النمسوية عندما هاجمه قطيع من الأبقار وأن زوجته أصيبت بجروح.
وقال ماركوس لامب الناطق باسم الشرطة "كان القطيع المؤلف من ست أبقار وثلاثة عجول يحاول مهاجمة كلبهما" الذي كانا يمسكان به بسلسلة بحسب التقارير الأولية، "فانقضّ القطيع عليهما وداسهما".
وبحسب بيان الشرطة، ساعد متجوّلون آخرون وأشخاص يعملون في مأوى جبلي قريب الزوجين، فقدّموا لهما الإسعافات الأولية ثم اتصلوا بفرق الطوارئ.
أُجلي الزوجان، البالغان 85 و82 عاما، بمروحية من مسار الغابة المؤدي إلى المأوى الجبلي في رامساو أم داخشتاين في منطقة ستيريا الجنوبية الشرقية.
وقال لامب "توفي الرجل، البالغ 85 عاما، قبل وقت قصير من خضوعه لعملية جراحية" في مستشفى سالزبورغ. وصدر أمر بتشريح الجثة لتحديد ما إذا كانت الإصابات التي لحقت به قد أدّت إلى وفاته.
لكن حياة زوجته ليست في خطر، وقد سُلِّم الكلب إلى أقارب الزوجين.

المصدر: آ ف ب
