الترفيه

6 عجائب في أعماق المحيطات

حوت أومورا
4 سبتمبر 2025 01:16

ترجمة: أحمد عاطف

المحيطات موطن لعجائب طبيعية لا يعرفها الكثيرون، حيث تختبئ بين شعابها وأعماقها كائنات بحرية فريدة بعضها يُعد نادراً، وهنا تسلّط صحيفة (Times of India) الضوء على بعض هذه الكائنات النادرة التي تمثل كنوزاً بيئية.

«اللاتيميريا» 
توصف سمكة «اللاتيميريا» بأنها الأسطورة الحية للمحيطات، حيث ظن العلماء أنها انقرضت منذ أكثر من 65 مليون سنة، قبل أن يُعاد اكتشافها مصادفة عام 1938 قرب سواحل مدغشقر.
وهي تمتلك زعانف لحمية شبيهة بأطراف الزواحف البرية، ما يجعلها حلقة مهمة في فهم تطور الحياة من البحر إلى اليابسة، وتعيش على أعماق تتراوح بين 100 و500 متر في مياه جزر القمر ومدغشقر وتنزانيا، ولا يتجاوز عددها المعروف 500 سمكة حول العالم. 

قرش الحـوت 
يوصف قرش الحوت بأنه العملاق اللطيف في المحيطات، قد يصل طوله إلى 18 متراً، لكنه يتغذى فقط على العوالق والكائنات المجهرية.
يتنقل في مواسم محددة قرب السواحل الهندية وجزر المالديف لمتابعة تيارات الغذاء، وقد أُدرج ضمن الأنواع المهددة. 

بقرة البحر 
تُعد «بقرة البحر» حيواناً مسالماً يقضي حياته في المراعي البحرية الضحلة، ويتغذى حصرياً على الأعشاب البحرية، ويمكن رؤيته في مياه خليج مانار وجزر أندامان ونيكوبار، ويصل طوله إلى 3 أمتار.
وقد تراجعت أعداده بشكل ملحوظ، ولم يبق منه سوى المئات حول العالم، بسبب الصيد الجائر وفقدان بيئته المثالية، ما دفع المنظمات البيئية لتكثيف جهود الحماية. 

حوت أومورا 
«أومورا»، حوت غامض لم يتعرف عليه العلماء إلا في عام 2003، ويشبه الحوت الزعنفي، لكن بجسم أنحف، وطول يتراوح بين 10 و11 متراً.
ويوجد في مياه مدغشقر وسريلانكا، ويتميز بأصوات تواصل منخفضة التردد، لم تُدرس بالكامل بعد، ما يجعله لغزاً علمياً مفتوحاً. 

دولفين حدبة  
«دولفين حدبة» من أنواع الدلافين المرحة ذات لون رمادي فاتح، وحدبة مميزة خلف الزعنفة الظهرية، تفضل العيش في المياه الساحلية القريبة من الشواطئ في سلطنة عمان وجنوب شرقي أفريقيا والهند.
ويواجه هذا النوع من الدلافين تهديدات عدة، مثل تلوث السواحل، وازدياد النشاط البشري البحري، ما يهدد توازن تجمعاتها الصغيرة. 

سلحفاة ألدابرا 
تُعد «سلحفاة ألدابرا» رمزاً للصمود في جزر سيشيل، ويمكن أن تعيش أكثر من 200 عام، وتزن حتى 250 كيلوجراماً.
وقد نجت من الانقراض بفضل حماية شديدة بدأت منذ أوائل القرن العشرين، وأصبحت أيقونة للحياة البرية الساحلية في المحيطات.

