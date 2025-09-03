لبنى عبد العزيز.. «محامية»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تستعد لبنى عبد العزيز للمشاركة في بطولة مسلسل «المحامية»، الذي تجسد فيه شخصية باحثة قانونية ذكية، تتمتع بحس مهني وأخلاقي عالٍ، ويشاركها البطولة محمد القس، وليلى مالك، تأليف نورة العمري، وإخراج جاسم المهنا.

وقالت إن أحداث «المحامية» تدور في إطار اجتماعي حول مجموعة من الشخصيات تواجه مواقف متشابكة، وتدخل في صراعات بين الواجب القانوني والمشاعر الإنسانية.

فيما تنتظر لبنى عرض مسلسل «حتى مطلع الحب»، وتدور أحداثه في إطار درامي يجمع بين الحب والصراعات الأسرية، من خلال قصة الفتاة «زينة»، التي تمر بتجارب صعبة تغير مجرى حياتها، ويشارك في بطولته جاسم النهبان، وشيلاء سبت، تأليف مريم الزعابي، وإخراج سامي العلمي.