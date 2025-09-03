«صنّاع الأفلام القصيرة».. مبادرة تمكِّن أصحاب الهمم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

إيماناً بالدور المهم الذي توليه الإمارات في دعم أصحاب الهمم، وتمكينهم في مختلف القطاعات الحيوية، مع مواصلة القيادة لهذا النهج، لتعزيز دورهم في صناعة المستقبل، أطلقت «فيلم جيت - أبوظبي» للإنتاج الفني، لمؤسسها المخرج والكاتب والمنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، مبادرة فنية خاصة بصناع المحتوى الإبداعي من أصحاب الهمم، بعنوان «مسابقة صناع الأفلام القصيرة»، والتي توفّر للمشاركين إنتاج أفلام قصيرة، تظهر قدراتهم على الإبداع، والتعبير عن قصصهم وتجاربهم عبر السينما.

إنتاج كامل

توفّر المسابقة للفائز الأول تمويل إنتاج كامل لفيلم سينمائي، مع توفير فريق إنتاج محترف من «فيلم جيت» للإشراف على مختلف مراحل التنفيذ، بالإضافة إلى التعاون مع مستشارين في الكتابة لمراجعة النصوص ودعم تطوير المعالجة السينمائية، وبعد الانتهاء من تصوير العمل سيُعرض على منصات محلية ودولية، مع المشاركة في مهرجانات سينمائية عالمية، وقد أُعلن عن المسابقة على حسابات مواقع التواصل الرسمية لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، و«فيلم جيت - أبوظبي».



نقلة نوعية

عن إطلاق المسابقة، أكد منصور اليبهوني، أن المبادرة تمثّل نقلة نوعية في حياة أصحاب الهمم. وقال: تأتي المسابقة، بعد النجاح اللافت الذي حققه المشروع الفني الأول لأصحاب الهمم بالتعاون مع «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، حيث تعاون 28 مبدعاً من أصحاب الهمم من 11 دولة في مختلف التخصصات (كتابة، تمثيل، تصوير، إخراج، إضاءة، ماكيير وموسيقى تصويرية)، واتحدوا ليظهروا قدراتهم الفنية ومواهبهم المتنوعة في أول مشروع درامي اجتماعي تلفزيوني، 80% منه نفِّذ بأيادي أصحاب الهمم الذين نجحوا في تنفيذ 3 مسلسلات صوّرت في أبوظبي، هي: «أحلام يرسمها الغبار»، «حواجز مبعثرة»، و«دار الحياة»، وعرضت على شبكة قنوت تلفزيون أبوظبي.

وأضاف اليبهوني: يمتلك أصحاب الهمم قدرات كبيرة، ويجب علينا تشجيعهم على إظهارها، ليكونوا أعضاء مساهمين في مسيرة الإبداع، وبعد تنفيذ هذه المسلسلات التي حصدت جوائز عالمية، تسهم المسابقة في تمكين أصحاب الهمم لتنفيذ أفلام متنوعة وقصص تستعرض حكاياتهم بعنوان «السينما تنتظرك لتروي قصتك».



شروط

تتضمن شروط قبول المشاركة في «مسابقة صناع الأفلام القصيرة»، ألا تتجاوز مدة الفيلم المقترح 15 دقيقة، بمختلف أنواعه، سواء الروائي، الوثائقي، التجريبي، والتحريك، مع تقديم معالجة درامية مكتوبة أو سيناريو مختصر، وأن تكون الفكرة أصلية وغير مقتبسة من أعمال سابقة، ويسمح بالتقديم فردياً أو ضمن فريق، على أن يقود العمل شخص من أصحاب الهمم.