الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سباق الجري للسيدات في «عالم فيراري أبوظبي»

سباق الجري للسيدات في «عالم فيراري أبوظبي»
2 سبتمبر 2025 15:09

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» عودة سباق الجري المخصص للسيدات في نسخته الـ2، بمشاركة أكثر من 500 سيدة وفتاة، ضمن فعالية رياضية تُعنى باللياقة البدنية تعزّز الروح المجتمعية، وسط أجواء مفعمة بالحماس وروح التنافس.

يأتي سباق الجري للسيدات في «عالم فيراري» هذا العام تزامناً مع احتفالات يوم المرأة الإماراتية التي تقام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، احتفاءً بمرور 5 عقود على تأسيس الاتحاد النسائي العام، عام 1975، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية، وما تجسده من عزيمة وإصرار على النجاح في مختلف المجالات.

عالم فيراري أبوظبي
فيراري أبوظبي
