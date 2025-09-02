«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تسافر بقرائها إلى باطن الأرض وقمم القوقاز

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن صدور عددها الجديد لشهر سبتمبر 2025، الذي يفتح صفحات استثنائية على عوالم طبيعية وإنسانية متوارية في باطن الأرض وأطراف الصحاري وأعماق الذاكرة الإنسانية.يأتي هذا العدد ليُواصل تقليد المجلة العريق في تقديم محتوى بصري ومعرفي متفرّد، تحت شعار: «مجلتك العالمية.. بلغتك العربية»، حيث يزخر بملفات إنسانية وطبيعية مدهشة، من أعماق الكهوف إلى قمم القوقاز، ومن الصحاري القاحلة إلى مخيلة الإنسان.

ويتصدر العددَ تحقيقٌ موسع بعنوان «سكان العالم السفلي»، يأخذ القارئ إلى مجتمعات بشرية لجأت منذ قرون طويلة إلى الكهوف لتجد فيها مأوى وحياة مُغايرة لما فوق الأرض، ورغم ما أبدته من صمود وقدرة على التكيّف، تُواجه هذه المجتمعات اليوم تهديدات وجودية تضع نمط حياتها العريق على المحك، ما يفتح الباب للتساؤل حول الدروس التي يُمكن للبشرية استلهامها من آخر الشعوب الجوفية قبل اندثارها.

كما يقدّم العدد تحقيقاً معرفياً بعنوان «ما خفي من قوة الصبّار.. أعظم»، حيث يكشف أسرار هذا النبات الصحراوي الشائك الذي واصل ازدهاره رغم أقسى الظروف الطبيعية، مُسخّراً ترسانة من آليات التأقلم المُدهشة لمواجهة تغيّر المناخ، ويطرح التحقيق تساؤلات حول ما إذا كان العلماء قد أدركوا حقاً الإمكانات الكامنة في الصبّار، وكيف يُمكن استثمارها بما ينفع الإنسان وكوكب الأرض.

أما تحقيق «الأفاعي الجرسية.. قصة حُب وكراهية»، فيتتبّع الصورة المُتناقضة لهذه الكائنات التي شكّلت رمزاً للتجدّد في أساطير قديمة، فيما اعتُبرت لعنة مُخيفة في أخرى، ورغم ما تتعرض له من مطاردة وصيد وقتل، تظل الأفاعي الجرسية إحدى أبرز أيقونات الحياة البرية، ويدعو التحقيق إلى إعادة النظر في مخاوف البشر تجاهها ومنحها فرصة للعيش بسلام.

ويُختتم العدد بتحقيق إنساني بعنوان «بحثاً عن فراشة أبي»، يُوثّق رحلة مُصوّرة فوتوغرافية إلى جبال القوقاز الوعرة، بحثاً عن فراشة نادرة تحمل اسم والدها الراحل تكريماً له، وبين مشقّة الرحلة والبحث عن الفراشة وكشف أسرار الماضي، يسرد التحقيق حكاية وجدانية عن علاقة الإنسان بالطبيعة والذاكرة والانتماء.

تجدر الإشارة إلى أن مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» هي مجلة معرفية شاملة تصدر بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010، بالشراكة مع المجلة العالمية «ناشيونال جيوغرافيك»، ويُمكن الحصول عليها عبر منافذ البيع الإلكترونية.