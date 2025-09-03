هزاع الرئيسي يغني «المكان»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الفنان الإماراتي هزاع الرئيسي أحدث أعماله الغنائية بعنوان «المكان» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» وحساباته في منصات التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات الشاعر محمد سعيد الظنحاني، وألحان الرئيسي نفسه، توزيع زيد عادل، ومكساج حسين بركات، فيما تولى الإشراف العام حمد إبراهيم.



تحمل الأغنية بين أبياتها معاني الشوق والحنين والارتباط بالمكان والزمان، ويقول مطلعها: «ما يغيب الشوق عن هذا المكان.. والخوافي والطرق متعارفة.. ساكنة بالروح من ذاك الزمان.. مع حنين المجد كني شايفه.. أخفي أشواقي وفي عيوني يبان.. لو يطول الوقت ماني كاشفه».



وأعرب هزاع عن سعادته بالتعاون مجدداً مع الشاعر محمد سعيد الظنحاني، بعد سلسلة من النجاحات المشتركة بينهما في أغانٍ تركت بصمة لدى الجمهور مثل «خذنا معك»، و«الصيف جانا»، مؤكداً فخره بأداء قصيدة «المكان» التي تمزج بين جمال الكلمة وصدق الإحساس. وقال: «المكان» ليست مجرد عمل غنائي بالنسبة لي، بل تجربة وجدانية عميقة تعكس ارتباطي بالمكان الذي نشأت فيه والذكريات التي أحملها في داخلي. وأضاف: «أفتخر بأداء هذه القصيدة التي تنبض كلماتها بالصدق وتستحضر الماضي والحنين في صور شعرية بديعة. وحاولت أن أترجم هذه الأحاسيس بلحن وأداء يعكسان روح النص.

ولفت هزاع أن الأغنية لاقت تفاعلاً واسعاً وردود أفعال إيجابية منذ طرحها، إذ أشاد المتابعون بجمالية النص واللحن والأداء الذي عكس إحساس الفنان وعمق الكلمة الشعرية. واعتبر أن «المكان» تمثل له محطة مهمة في مسيرته، لأنها تمزج بين الأصالة الإماراتية والحداثة الموسيقية. وقال: أؤمن بأن الأغنية الإماراتية قادرة على الوصول إلى قلوب المستمعين في الوطن العربي إذا ما قدمت بصدق وإحساس عالٍ، وهذا ما حاولت أن أقدمه في هذا العمل.