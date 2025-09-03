أسرار أسامة: «الزافر» نقلة نوعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعربت الممثلة أسرار أسامة عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل «الزافر»، الذي تعتبره نقلة نوعية ومحطة مهمة في مسيرتها الفنية، لا سيما أنه دراما ملحمية تاريخية تراثية، تستعرض العادات والتقاليد الخليجية. شارك في بطولته كل من راشد الشمراني، أضوى فهد، أضوى شاكر، مريم الغامدي، وغادة الملا، وإخراج سيف شيخ نجيب.

واعتبرت أسرار نفسها محظوظة لأنها خاضت تجربتي المسرح والدراما، حيث قدمت عدداً من المسرحيات التي نالت انتشاراً وجعلتها تتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر، فيما جسدت عبّر الدراما التلفزيونية شخصيات متنوعة في مسلسلات حققت تميزاً، منها: «إسعاف»، «بنات الثانوي 2»، «سندس 2»، و«مجمع 75».

وكشفت أسرار عن أنها تعاقدت مؤخراً مع المنتج الإماراتي علي إلياسي، في خطوة تعزّز من حضورها في الدراما الإماراتية، وتفتح لها آفاقاً جديدة في عالم الإنتاجات الفنية.