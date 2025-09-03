الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«أجمل خلق الله» لحسين الجسمي تتجاوز مليوني مشاهدة

«أجمل خلق الله» لحسين الجسمي تتجاوز مليوني مشاهدة
3 سبتمبر 2025 14:54

أبوظبي (الاتحاد)
تواصل أغنية «أجمل خلق الله» للفنان الإماراتي حسين الجسمي، من ألبومه الجديد HJ2025، تعزيز حضورها الجماهيري عبر المنصات الرقمية والإذاعات المحلية والعربية، وحصدت أكثر من مليوني مشاهدة على «يوتيوب» منذ صدورها الأسبوع الماضي وحتى الآن.
لاقت الأغنية منذ طرحها تفاعلاً كبيراً انعكس في تداول مقاطعها على مواقع التواصل، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع شريف مكاوي. وتميّزت بإيقاع المقسوم المصري، وبنص شعري قريب من القلب، ما منح الجسمي مساحة للتألق بأدائه القوي، وتوصيل إحساس عاطفي يلامس الجمهور.

أخبار ذات صلة
حسين الجسمي يواصل حكايات HJ2025
حسين الجسمي
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©