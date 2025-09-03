«أجمل خلق الله» لحسين الجسمي تتجاوز مليوني مشاهدة

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل أغنية «أجمل خلق الله» للفنان الإماراتي حسين الجسمي، من ألبومه الجديد HJ2025، تعزيز حضورها الجماهيري عبر المنصات الرقمية والإذاعات المحلية والعربية، وحصدت أكثر من مليوني مشاهدة على «يوتيوب» منذ صدورها الأسبوع الماضي وحتى الآن.

لاقت الأغنية منذ طرحها تفاعلاً كبيراً انعكس في تداول مقاطعها على مواقع التواصل، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع شريف مكاوي. وتميّزت بإيقاع المقسوم المصري، وبنص شعري قريب من القلب، ما منح الجسمي مساحة للتألق بأدائه القوي، وتوصيل إحساس عاطفي يلامس الجمهور.