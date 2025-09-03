«الشارقة للمتاحف» تكشف أسرار الغناء البحري وأهازيج الغوص

الشارقة (وام)



نظّمت هيئة الشارقة للمتاحف اليوم، جلسة حوارية بعنوان «صوت اليامال» في متحف الشارقة البحري، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على التراث البحري الإماراتي، وتسليط الضوء على الفنون الشعبية المرتبطة بحياة الغواصين والبحارة في الماضي.قدم الجلسة سعيد بن ثالث، رئيس مجلس إدارة الإمارات للغوص، واستضاف خلالها كلاً من إبراهيم جمعة، المستشار التراثي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعلي خميس العشر، خبير التراث الفني في معهد الشارقة للتراث، وبحضور مجموعة من الباحثين والفنانين والمهتمين بالتراث البحري.

وأكدت سميرة الغيص، أمين متحف الشارقة البحري، أن الجلسة تهدف إلى إبراز الفنون البحرية كعنصر أصيل في الهوية الإماراتية، مشيرة إلى أن جلسة «صوت اليامال» تأتي في إطار دور المتحف كمركز حي لصون التراث البحري وتقديمه للأجيال الجديدة، ليس فقط كمعروضات مادية، بل كتجربة ثقافية حية تُجسد تفاصيل حياة الآباء والأجداد.

وقالت الغيص: رسالتنا هي أن الغناء البحري ليس مجرد فن، بل هو ذاكرة وهوية، وهيئة الشارقة للمتاحف تضطلع بدور رئيس في صون هذا الإرث من خلال تنظيم فعاليات حية، تُعيد إحياء عناصر التراث وتُقرّبها من الجمهور.