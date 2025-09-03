انطلاق الدورة الخامسة من معرض عجمان للطوابع والعملات

عجمان (الاتحاد)



افتتحت دائرة التنمية السياحية بعجمان، صباح اليوم، فعاليات الدورة الخامسة من معرض عجمان للطوابع والعملات في فندق باهي قصر عجمان، بحضور محمود خليل الهاشمي مدير عام الدائرة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين وهواة جمع الطوابع والعملات من داخل الدولة وخارجها، وبمشاركة واسعة من العارضين والمقتنين الذين يجتمعون لتقديم واحدة من أضخم المجموعات النادرة في المنطقة.

يأتي هذه المعرض في إطار استراتيجية عجمان الرامية إلى ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة الثقافية في الدولة، ويُعد منصة بارزة تجمع بين الثقافة والتاريخ والاقتصاد، مستعرضاً أكثر من عشرة آلاف قطعة نادرة من الطوابع البريدية والعملات المعدنية والورقية التي تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسة ملايين درهم، من بينها إصدارات تاريخية استخدمت في الإمارات قبل قيام الاتحاد، وأخرى تؤرخ لأحداث ومحطات بارزة في مسيرة المنطقة ودولها، كما يتضمن البرنامج المصاحب ورش عمل متخصصة، ومحاضرات معرفية، ومزاداً علنياً للمقتنيات النادرة، إلى جانب مسابقات مميزة وتكريم لأبرز المجموعات المشاركة.

وبهذه المناسبة، صرّح محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، قائلاً «إن تنظيم الدورة الخامسة من معرض عجمان للطوابع والعملات يمثل خطوة متقدمة في مسيرة الإمارة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسة للمعارض الثقافية والتراثية في المنطقة، فهذا الحدث لا يقتصر على كونه معرضاً لهواة جمع الطوابع والعملات، بل هو جسر ثقافي يربط بين الأجيال ويعزز الوعي بتاريخنا الوطني وتراثنا الثري، بما يحمله من مقتنيات نادرة تروي قصة الإمارات وتوثّق محطاتها المشرقة».

وأضاف الهاشمي «أننا نحرص على أن تكون مثل هذه الفعاليات محركاً للمعرفة والتبادل الثقافي والاقتصادي، حيث يجتمع في هذا المعرض خبراء ومقتنون من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات وإثراء المحتوى الثقافي والسياحي لعجمان، ونحن ملتزمون بالاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات التي تعزز الهوية الوطنية وتضع عجمان على خارطة الفعاليات الدولية المميزة».

ونسخة هذا العام تمتاز بمشاركة أندية وجمعيات متخصصة من دول خليجية وعربية وآسيوية، مما يعكس التزام الدائرة بتقديم فعاليات تثري التجربة السياحية وتفتح آفاقاً جديدة للتواصل بين الثقافات.

ويستقبل المعرض زواره في الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر 2025، مقدماً لهم تجربة ثقافية لا تُنسى وفرصة فريدة لاكتشاف الكنوز التاريخية التي تعكس هوية الإمارات وتراثها العريق.