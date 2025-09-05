الرئيس الأميركي السابق يخضع لجراحة لاستئصال خلايا سرطانية

أفادت شبكة "إن.بي.سي نيوز" التلفزيونية، نقلا عن متحدث باسم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بأن هذا الأخير خضع لعملية جراحية لاستئصال خلايا سرطانية من جلده وأنه يتعافى جيدا.

والعملية الجراحية تلك شائعة لعلاج حالات سرطان الجلد الأكثر انتشارا.

وتمت العملية بعد أشهر من كشف بايدن، البالغ 82 عاما، في مايو الماضي أنه تم تشخيصه بسرطان البروستاتا. ووصف فريقه المرض بأنه عدواني لكنه حساس للهرمونات، مما يعني أن بإمكانه الاستجابة للعلاج.

وسبق أن خضع بايدن لإجراء لإزالة آفة جلدية خلال فحص طبي روتيني في عام 2023 أثناء ولايته الرئاسية، وتم تحديد الآفة على أنها سرطان الخلايا القاعدية.

وخضعت صحة بايدن الجسدية والذهنية للتدقيق والمتابعة عن كثب خلال فترة رئاسته. وأنهى حملته لإعادة انتخابه بشكل مفاجئ في يوليو 2024، بعد أسابيع من مناظرة أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكان بايدن أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا حين فاز في انتخابات عام 2020، لكن ترامب (79 عاما) كسر رقم بايدن القياسي العام الماضي عندما فاز في انتخابات الرئاسة.

وقلل بايدن كثيرا من الظهور العام منذ مغادرته منصب الرئيس.