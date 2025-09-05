السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ميلانو تودع "ملك" الموضة في تأبين هادئ ومؤثر

وردة وحيدة أمام مقر جورجيو أرماني في ميلانو
6 سبتمبر 2025 00:40

في تأبين هادئ ومؤثر، وُضعت وردة حمراء وحيدة على حاجز خارج مقر مصمم الأزياء الإيطالي الأسطوري جورجيو أرماني في حي الموضة في ميلانو، الجمعة، بينما تنعى المدينة وفاته عن عمر ناهز 91 عاما.
وتوفي "ملك" الموضة الإيطالية، الخميس، بعد نصف قرن من تأسيسه شركته التي تحمل اسمه، والتي نمت منذ ذلك الحين لتصبح تكتلا يقدم السلع الفاخرة، من أزياء راقية وعطور ومستحضرات تجميل وحتى الأثاث.
وقالت جابرييلا فوتشا، وهي من سكان ميلانو "إلى جانب كونه فنانا، وملكا عظيما للموضة، فقدنا رجلا له قلب كبير... إنه لأمر محزن للغاية".
وفي الممر المسدود المحاط بالأشجار الذي يضم مقر أرماني، وصلت شحنات الملابس كالمعتاد بينما تم تجهيز منطقة استضافت عروض الأزياء لتصبح الغرفة التي تضم نعش أرماني ليقدم الجمهور تعازيه.
وستقام جنازة خاصة بعد ظهر يوم الاثنين.

وقال ستيفانو ديل فراتي المقيم في ميلانو "مع رحيل أرماني، تنتهي حقبة... كانت إيطاليا قادرة فيها على عرض إبداعها على العالم".
وبوفاة أرماني، الذي أحكم قبضته على الإمبراطورية التي أنشأها، خسرت إيطاليا أيقونة وطنية مما أدى إلى حالة من الحزن وتدفق سيل من التعازي من المشاهير والمتسوقين ورواد الموضة.
ومن المقرر أن يختتم عرض أرماني أسبوع الموضة للأزياء النسائية في ميلانو في وقت لاحق من هذا الشهر في باحة بيناكوتيكا دي بريرا، التي تمثل المعرض الفني الرئيسي في المدينة، وهو حدث كان يهدف أيضًا إلى الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للعلامة التجارية.
وكان تأثير المصمم عالميا وارتدى المشاهير تصميماته على مدى عقود. والسؤال المطروح الآن بقوة هو إلى أين ستتجه الشركة ومن سيتولى قيادتها من بعده؟.

