الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دراسة: بطاريات السيارات قادرة على تزويد المنازل بالطاقة

دراسة: بطاريات السيارات قادرة على تزويد المنازل بالطاقة
6 سبتمبر 2025 13:56

أعلنت شركة "إي أون"، أكبر مورد للطاقة في ألمانيا، عن إمكانية تخزين آلاف الميجاوات/ساعة من الطاقة في بطاريات بعض أنواع السيارات الكهربائية.
ووفقا لتحليل أجرته الشركة، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تم تسجيل أكثر من 225 ألف سيارة مجهزة تقنياً لما يسمى بالشحن ثنائي الاتجاه في ألمانيا في بداية عام 2025.
ويعني الشحن ثنائي الاتجاه أن البطاريات قادرة على تخزين الكهرباء ليس فقط لتشغيل السيارة، بل أيضا لإعادة إمداد المنزل أو شبكة الكهرباء.
ويجري اختبار هذه التقنية بالفعل في مشروعات تجريبية، ولكنها غير متاحة على نطاق واسع حتى الآن، حيث يتطلب ذلك تسوية عدد من المسائل التنظيمية، بحسب بيانات مركز حماية المستهلك في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.
وقال اتحاد جمعيات الرقابة التقنية في ألمانيا: "لم تتوفر بعد أطر قانونية أو معايير موحدة أو عروض قابلة للتسويق".
وقال فيليب تون، المدير التنفيذي لشركة "إيون إنرجي ألمانيا": "إذا أتيحت 60% من سعة البطارية بشكل مرن ليلا، فسيكون لدينا ما يقرب من 8000 ميجاوات/ساعة من الطاقة التي يمكن استخدامها فورا وبطريقة لامركزية ... هذه كمية كافية من الكهرباء لتزويد 2.5 مليون منزل بالكهرباء من الساعة 5:30 مساء حتى الساعة 5:30 صباحا، وهو الوقت الذي تعمل فيه العديد من الأجهزة، ولكن تتوفر فيه كمية أقل من الطاقة الشمسية".
ويعادل هذا الناتج ما يقارب محطتين ونصف كبيرتين لتوليد الطاقة تعملان بالغاز، هو ما يعني إمكانية إغلاق هذه المرافق خلال تلك الفترة، وبالتالي يمكن تجنب انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون عبر استخدام بطاريات السيارات في الشبكة.

المصدر: د ب أ
