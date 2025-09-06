معلمة تتغيب عن العمل لمدة 16 عاما

فتح إجراء تأديبي بحق معلمة من منطقة "الرور" غربي ألمانيا بعد أن ظلت تأخذ إجازات مرضية لما يصل إلى 16 عاما.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، التي تقع فيها منطقة الرور، إن حكومة منطقة دوسلدورف المختصة فتحت أيضا تحقيقا تأديبيا داخليا.

ووفقا لما ذكرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية، فإن التحقيق التأديبي داخل الهيئة يشمل الموظف المسؤول عن القضية.

كشف النقاب عن هذه الحادثة الخاصة بالمعلمة من خلال نزاع قضائي. ففي منتصف أغسطس الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا في شمال الراين-ويستفاليا بأنه يجوز إخضاع المعلمة لفحص طبي رسمي.

بهذا، أكدت المحكمة موقف الولاية، وذلك بعد أن كانت الولاية، بوصفها الجهة الموظفة للمعلمة، أمرت في أبريل 2025 بإجراء الفحص للتأكد مما إذا كانت الموظفة قادرة على أداء عملها مجددا.

كانت المعلمة لجأت إلى المحكمة الإدارية في دوسلدورف للطعن على قرار الولاية، حيث انتقدت القرار واعتبرته غير مفهوم بعد كل هذه السنوات، كما رأت أن الفحص النفسي يمثل انتهاكا لحقها في الخصوصية الشخصية.

غير أن قضاة المحكمة الإدارية العليا لم يأخذوا بأي من هذه الحجج وأيدوا قرار المحكمة الأدنى.

ولم تود المعلمة عملها منذ عام 2009. وبحسب أول تقارير الإجازة المرضية، كانت المرأة تعاني من مشاكل نفسية. ومنذ ذلك الحين، ظلت تحصل على إجازات مرضية دون انقطاع، من دون أن تتدخل الولاية. ورغم أن هذا أمر يصعب فهمه، كما أشارت المحكمة، إلا أنه غير مؤثر في القرار.