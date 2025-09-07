شيخة الجابري تكتب: يوم يتْعافى القمر

البارحة شهدت الإمارات كغيرها من دول المنطقة ظاهرة خسوف القمر الكلّي، والذي تحوّل فيه لون القمر إلى الأحمر، وهذا ينتج عندما يمر القمر بشكل كامل في ظل الأرض، ويُعد خسوف البارحة من أطول الخسوفات القمرية الكلية في العقد الأخير، ووصلت الفترة الإجمالية للحدث إلى نحو 5 ساعات و27 دقيقة، كما وصلت نسبة السكان الذين تمكنوا من رؤيته عالمياً بحسب القراءات الفلكية إلى نحو 85% من البشر في مناطق متعددة من العالم.

يُعتبر خسوف القمر حالة مرضيّةً عند «أهلنا لوّلين»، حيث كانوا يعتقدون بأن القمر قد تعرض لهجوم من عقرب لدغته مما أدى إلى خسوفه، ويقولون عندها إن القمر غير متعاف، أي مريض ويخفتُ وهجه رويداً رويداً حتى يشفى من اللدغة التي جعلته معتماً، وأفقدته ضوءه البهي، ومن أجل ذلك يهرع الناس إلى قراءة القرآن والصلاة والابتهال إلى الله تعالى بأن يخلّص القمر مما هو فيه من ابتلاء.

وفي بعض الثقافات أن الناس ينتهزون هذه الفرصة للقيام ببعض المعتقدات التي ترتبط بالخسوف، كأن يطعموا المرأة العقيم تمرة لاعتقادهم بأنها فرصة تساعدها على الحمل، فهم يتباركون بالخسوف لأنهم يعتقدون بأنه سيحقق لهم بعض المستحيلات، كما أنهم يطعمون الواحدة من الماعز تمرتين لاعتقادهم بأنهما سيمكنان تلك الماعز من إنجاب توأم من الغنم، ويقومون كذلك بدق «المناحيز» أي الهاون وسحن المُرّة والأدوية ويعطونها للمريض كي يُشفى.

والاعتقاد بأن القمر ملدوغ ليس حكراً على ثقافة أهل الخليج، بل إنه شائع قديماً في حضارات أخرى، فقد جاء في كتاب «حضارة مصر والعراق: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي» للمؤلف برهان الدين دلو، أن أهل بابل كانوا يعتقدون بأن خسوف القمر نذير شؤم للبشر، وكانوا يتطيرون منه بعكس أهل الخليج الذين كانوا يعدونه فرصة لتحقيق بعض الأمنيات، وهناك من يعتقد بأن القمر قد تعرض إلى هجوم شرسٍ من أرواحٍ شريرة أرادت إيذاءه، وعندها يقومون بالصلاة عند آلهتهم، ويقدمون القرابين حتى يدحرون تلك الأرواح والشياطين، كما جاء في بعض المصادر أن نصوص مصر القديمة، واللوحات المنقوشة والمرسومة على جدران المعابد والمقابر، توضح أن الخسوف يقع حين يحاول الثعبان «أبوفيس» التهام القمر.

ومع تغير الزمان أصبح النظر إلى الخسوف بأنه ظاهرة يستوجب استثمارها للتخلص من الطاقة السلبية، وهي فرصة لتصفية الذهن، والتأمل والكتابة، وإضاءة الشموع، يعني كما يُقال «لكل شيخٍ طريقة» في التعامل عند الخسوف، لكن الجميع في النهاية يتمنون لضوء القمر أن يعود لينير السماء.