الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

6 خطوات لمواجهة «القلق المدرسي»

6 خطوات لمواجهة «القلق المدرسي»
8 سبتمبر 2025 02:13

 ترجمة:  أحمد عاطف 

مع بداية كل عام دراسي جديد، تتكرر شكاوى الأطفال من آلام في المعدة، أو صداع مفاجئ، أو رغبة قوية في التغيب عن المدرسة. وعلى الرغم من أن هذه الأعراض قد تبدو عابرة، فإن خبراء الصحة النفسية يحذرون من أنها قد تكون مؤشرات واضحة فيما ما يُعرف بـ«القلق المدرسي»، وهو اضطراب نفسي انتشر بين الطلاب حول العالم، خصوصاً مع الضغوط المتزايدة التي يواجهها الأطفال داخل البيئة التعليمية وخارجها.
وأشارت دراسة نشرتها صحيفة Times of India إلى أن «القلق المدرسي» أصبح ظاهرة متنامية، وأن رفض الطلاب للذهاب إلى المدرسة بشكل متكرر، والانطواء، أو حتى التعلّق الزائد بالوالدين، ليست مجرد تصرفات مزاجية، بل علامات تستوجب الانتباه والتدخل. وأكد أطباء نفسيون أن هذه العلامات، إذا لم تُعالج مبكراً، قد تتحول إلى اضطرابات قلق مزمنة تؤثر على التحصيل الدراسي والعلاقات الاجتماعية على المدى البعيد، وأن هناك خطوات مدعومة بآراء خبراء الصحة النفسية، لتجنّب تفاقم «القلق المدرسي» لدى الطلاب.

تواصل مفتوح 
من الضروري منح الطفل مساحة آمنة للتعبير عن مشاعره، حيث ينصح الأطباء باستخدام أسئلة مفتوحة مثل: «ما أكثر شيء يقلقك في المدرسة؟»، بدلاً من الاكتفاء بعبارات مثل «كل شيء سيكون بخير»، حيث يساعد هذا الأسلوب الطفل على الشعور بأن مخاوفه مسموعة ومفهومة، ويخفف من حدة القلق.

خطة دعم
يشدد خبراء تعليم على أهمية التواصل الدائم مع المدرسة، حيث يمكن للمعلمين والمستشارين ملاحظة سلوكيات لا تظهر في المنزل، مثل العزلة أو ضعف المشاركة، والتعاون بين الأهل والمدرسة يُتيح وضع خطة دعم فردية، مثل تخصيص وقت راحة إضافي أو تعديل أسلوب التدريس بما يناسب الطفل.

تنفس واسترخاء
من المهم تعليم الطالب تقنيات التنفس، وبحسب جمعية القلق والاكتئاب الأميركية ADAA، فإن تقنية مثل «4-7-8» أثبتت فعاليتها في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل حدة التوتر اللحظي، ويمكن للوالدين تخصيص بضع دقائق يومياً لتدريب الطفل على هذه التمارين، ما يمنحه أداة فعالة لمواجهة مواقف الضغط في الصف أو الامتحانات.

روتين يومي 
الروتين أحد أقوى الوسائل لطمأنة الطفل، بحسب أكاديمية Cleveland Clinic الطبية، حيث يُعد تجهيز الحقيبة والملابس في الليلة السابقة، وتحديد وقت ثابت للاستيقاظ، من الأمور المهمة التي تساعد في تخفيف الارتباك الصباحي، ويمنحهم شعوراً بالأمان.

الدعم العاطفي 
أظهرت دراسات أن الأطفال يحتاجون إلى الشعور بالتقدير قبل تقديم أي نصائح أو حلول، لذلك من المهم للوالدين استخدام عبارات مثل: «أفهم أن هذا صعب عليك» قبل الانتقال إلى خطوات عملية، فهذا النوع من الدعم العاطفي يخلق علاقة ثقة تشجع الطفل على مواجهة مشاعره.

بيئة آمنة
تؤدي المدرسة دوراً محورياً في تخفيف القلق لدى الطلاب، فوجود غرفة هادئة أو ركن استرخاء يمكن أن يكون وسيلة فعالة لاحتواء مشاعر الطفل. 
وتنصح المنظمات المتخصصة، مثل YoungMinds البريطانية، بتدريب المعلمين على التعرف على علامات القلق، ما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية.

أخبار ذات صلة
منظمات إغاثية تدعو النمسا للتحرك من أجل حماية المدنيين في غزة
«تحقيق أمنية» تدخل البهجة إلى قلوب 5 أطفال
المدارس
العام الدراسي الجديد
الأطفال
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©