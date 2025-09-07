إماراتيون يقودون الابتكار الزراعي نحو الاستدامة

خولة علي (أبوظبي)



لم يعد القطاع الزراعي مجرد مجال تقليدي، بل أصبح ساحة ابتكار متقدمة تجمع بين التقنيات الحديثة والممارسات الصديقة للبيئة، حيث يقدم الشباب الإماراتيون من خلالها حلولاً مبتكرة تواكب متطلبات الأمن الغذائي والاستدامة.. هذا التوجه يعكس وعياً متنامياً لدى الجيل الجديد بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتوظيف المعرفة العلمية والتقنية لتطوير مشاريع زراعية مستدامة تسهم في بناء مجتمعات أكثر توازناً بين الإنسان والبيئة.





شغف

عن شغفه بالزراعة منذ طفولته حين كان يعتني بشتلة صغيرة زرعها في حديقة منزله، يقول عبد الرحمن آل علي: كبر هذا الشغف مع مرور الوقت، وتحوّل إلى اهتمام حقيقي بالبحث والابتكار في المجال الزراعي. الزراعة بالنسبة لي ليست مجرد مصدر للغذاء، بل هي علاقة عميقة بين الإنسان والأرض، ومن هنا جاءت رغبتي في العمل بهذا القطاع، لتقديم حلول مستدامة تضمن مستقبلاً أكثر خضرة واستقراراً، خصوصاً أن الزراعة المستدامة هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال كفاءة استخدام الموارد والتقنيات الحديثة، كالهندسة الوراثية التي تمكّن من تطوير محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة وذات إنتاجية عالية.



صناعة الفرص

ويؤكد آل علي أن دخول الشباب إلى قطاع الزراعة يمثل قوة دافعة للتغيير، لما يمتلكونه من طاقة وقدرة على تبني التقنيات الحديثة، قائلاً: الزراعة لم تعد مهنة تقليدية، بل أصبحت مجالاً للابتكار وصناعة الفرص، وفخور بإنجازاتي التي شملت الفوز بـ«جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب»، واختياري أصغر عضو في مجلس شباب الإمارات للزراعة التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة، وعضويتي في مجلس «الشباب الأخضر» بـ«هيئة البيئة – أبوظبي».





ازرع مع إيمان

من ناحيتها، ترى إيمان المري، خبيرة زراعية وصاحبة مشروع «ازرع مع إيمان»، أن الزراعة ليست مجرد هواية عابرة، بل هي شغف ورسالة ومشروع حياة، فمنذ أن وضعت يديها للمرة الأولى على التربة، شعرت أن هذا المجال مكانها الحقيقي، حيث يمكنها أن تحدث فرقاً ملموساً في المجتمع والبيئة. وتؤكد أن الزراعة علمتها الصبر والاعتماد على النفس، وأتاحت لها فرصة بناء مشروع يجمع بين الشغف والابتكار والاستدامة، حيث استطاعت أن تثبت من خلال تجربتها أن الزراعة يمكن أن تكون قطاعاً عصرياً متطوراً، مليئاً بفرص الأعمال الخضراء، وقادراً على تحقيق دخل مستدام، إلى جانب خدمة المجتمع والمحافظة على البيئة.



حجر أساس

وتؤمن المري بأن الزراعة المستدامة هي حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي، لأنها تحافظ على التربة والموارد الطبيعية، وتضمن إنتاج غذاء آمن للأجيال المقبلة. وتشير إلى أن استفادتها من مبادرات مثل «خضار بلادي»، أتاحت لها الوصول إلى الأطفال وتعليمهم الزراعة بأسلوب ممتع وتفاعلي. وتقول: أفتخر بإنجازاتي التي شملت تأسيس مشروع زراعي، وتنظيم ورش تعليمية لأكثر من 500 طفل، وبناء مجتمع نشط على وسائل التواصل مهتم بالزراعة المنزلية، إضافة إلى عقد شراكات تعليمية ومجتمعية مع جهات حكومية وخاصة.



مزارع الفلج

فيما يصف هزاع الكتبي، صاحب حساب «مزارع الفلج»، رحلته في عالم الزراعة بأنها تجربة مليئة بالشغف والتحدي، حيث بدأ اهتمامه بالأرض من رغبة صادقة في إنتاج غذاء صحي ونظيف، فوثّق عبر حسابه كافة المراحل التي مر بها، من مواجهة التربة الفقيرة إلى نجاحه في تبني تقنيات الزراعة العضوية والأساليب المستدامة، مثل استخدام الأسمدة الطبيعية والمواد المستوردة ذات الجودة العالية. ويقول: إن الزراعة لم تعد تقليدية، بل أصبحت مرتبطة بالتقنية والذكاء الاصطناعي والاستدامة، ما يتيح للشباب إعادة تعريف هذا القطاع، بما يخدم المجتمع والبيئة معاً.



ركيزة أساسية

ويرى الكتبي أن الزراعة المستدامة ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، إذ تضمن الحفاظ على خصوبة التربة، تقليل الاعتماد على الكيماويات، واستمرارية الإنتاج رغم التحديات المناخية. ويقول: الدعم المُقدم من الجهات الحكومية في الدولة، من تسهيلات وإشراك المزارعين في المعارض والبرامج التوعوية، هو ما يساعد على بناء مشاريع زراعية وفق المعايير المعتمدة، وبناء مجتمع تفاعلي لنشر التوعية بالزراعة العضوية، وتحفيز المزارعين على تبني الأساليب المستدامة.



رؤية حديثة

ترى الخبيرة الزراعية إيمان المري، أن الشباب يمتلكون أفكاراً مبتكرة ورؤية حديثة تجعلهم قادرين على تطوير أساليب الإنتاج الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي المحلي بطرق متجددة، ليكونوا بمثابة الجسر الذي يربط بين المعرفة التقليدية والتقنيات الحديثة.