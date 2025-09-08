الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«مجوهرات مستدامة» للمرة الأولى في أبوظبي

«مجوهرات مستدامة» للمرة الأولى في أبوظبي
9 سبتمبر 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق النسخة الثانية والثلاثون من معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي، خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر المقبل، والتي تنظمها شركة «RX»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وتتميز نسخة هذا العام بإطلاق ركن للمجوهرات المستدامة للمرة الأولى، في خطوة تعكس رؤية الإمارات الطموحة نحو تعزيز الاستدامة والابتكار في مختلف القطاعات. ويسلط الحدث الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 7.000 زائر، بمشاركة 25 عارضاً للمرة الأولى، الضوء على أرقى دور المجوهرات العالمية، وأبرز المصممين الصاعدين، والعلامات التجارية الفاخرة.

