«مجوهرات مستدامة» للمرة الأولى في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق النسخة الثانية والثلاثون من معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي، خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر المقبل، والتي تنظمها شركة «RX»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتتميز نسخة هذا العام بإطلاق ركن للمجوهرات المستدامة للمرة الأولى، في خطوة تعكس رؤية الإمارات الطموحة نحو تعزيز الاستدامة والابتكار في مختلف القطاعات. ويسلط الحدث الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 7.000 زائر، بمشاركة 25 عارضاً للمرة الأولى، الضوء على أرقى دور المجوهرات العالمية، وأبرز المصممين الصاعدين، والعلامات التجارية الفاخرة.