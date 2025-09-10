الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

هنادي مهنا في «أوسكار»

هنادي مهنا في «أوسكار»
11 سبتمبر 2025 01:57

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك الممثلة هنادي مهنا في فيلمين جديدين: «أوسكار»، ويشاركها بطولته أحمد صلاح حسني، محمد ثروت ومي القاضي، ومن إخراج هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي حول عودة كائن عملاق منقرض إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية. كما تشارك في فيلم «السادة الأفاضل» الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك بطولته محمد ممدوح، طه دسوقي وأشرف عبد الباقي، ومن إخراج كريم الشناوي.
وكانت هنادي انتهت من تصوير دورها في «بتوقيت 28»، إحدى حكايات مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، ويشاركها البطولة أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، ونانسي هلال، وإخراج خالد سعيد. وتجسد فيها شخصية «داليدا» التي تعمل مذيعة «بودكاست»، تتمتع بشخصية قوية، وتقع في دوامة من المشاعر الغامضة مع زوجها. 
وتستكمل هنادي تصوير دورها في مسلسل «بيضة دهب»، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها بطولته إسلام إبرهيم، محمد جمعة وصلاح عبدالله. وأعربت هنادي عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية حول مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل «أفراح إبليس»، بطولة جمال سليمان، صابرين وكمال أبو رية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي شائق حول عودة بطل العمل «همام» إلى التجارة بعدما فقد ثروته في الحريق الذي كاد يودي بحياته.

أخبار ذات صلة
أبوظبي.. عاصمة عالمية لـ«إبداع هوليوود»
أحمد مالك يواجه «القرصنة»
هنادي مهنا
أوسكار
السينما
السينما المصرية
آخر الأخبار
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
الرياضة
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
اليوم 15:54
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
الرياضة
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
اليوم 15:51
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©