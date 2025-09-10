هنادي مهنا في «أوسكار»

سعيد ياسين (القاهرة)



تشارك الممثلة هنادي مهنا في فيلمين جديدين: «أوسكار»، ويشاركها بطولته أحمد صلاح حسني، محمد ثروت ومي القاضي، ومن إخراج هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي حول عودة كائن عملاق منقرض إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية. كما تشارك في فيلم «السادة الأفاضل» الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك بطولته محمد ممدوح، طه دسوقي وأشرف عبد الباقي، ومن إخراج كريم الشناوي.

وكانت هنادي انتهت من تصوير دورها في «بتوقيت 28»، إحدى حكايات مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، ويشاركها البطولة أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، ونانسي هلال، وإخراج خالد سعيد. وتجسد فيها شخصية «داليدا» التي تعمل مذيعة «بودكاست»، تتمتع بشخصية قوية، وتقع في دوامة من المشاعر الغامضة مع زوجها.

وتستكمل هنادي تصوير دورها في مسلسل «بيضة دهب»، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها بطولته إسلام إبرهيم، محمد جمعة وصلاح عبدالله. وأعربت هنادي عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية حول مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل «أفراح إبليس»، بطولة جمال سليمان، صابرين وكمال أبو رية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي شائق حول عودة بطل العمل «همام» إلى التجارة بعدما فقد ثروته في الحريق الذي كاد يودي بحياته.