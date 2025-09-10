ولاية أسترالية تحظر قطع الأشجار لحماية «الكوالا»

سيدني (أ ف ب)



حظرت ولاية نيو ساوث ويلز، شرقي أستراليا، قطع الأشجار في مساحات شاسعة من الغابات، لإنشاء ملاذ للكوالا وإنقاذ هذه الحيوانات المحلية من الانقراض، اذ فرضت حكومة الولاية حظراً على قطع الأشجار في مساحة 176 ألف هكتار من الغابات بالساحل الشمالي لإنشاء حديقة غريت كوالا الوطنية.

وحذرت الحكومة من أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، فإن حيوانات الكوالا في كبرى الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان قد تنقرض بحلول عام 2050.

ويقول خبراء بيئيون، إن أعداد الكوالا في نيو ساوث ويلز شهدت انخفاضاً كبيراً في العقود الأخيرة، بسبب إزالة الغابات والجفاف والحرائق.

وقال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز، كريس مينز: إن حيوانات الكوالا معرضة لخطر الانقراض في البرية في نيو ساوث ويلز، وهذا أمر لا يمكن حتى التفكير فيه، سوف تغيّر حديقة غريت الكوالا الوطنية هذا الوضع.

وأشارت الحكومة في بيان، إلى أن مسؤولين في الولاية اتصلوا بكل المصانع المتضررة بهذه المنطقة، وتعهدوا بتوفير المدفوعات لتغطية رواتب العمال وتكاليف الأعمال مع تقديم وصول مجاني إلى الخدمات التدريبية والمالية والصحية والقانونية.

وأعلنت حكومة نيو ساوث ويلز مشروع محمية الكوالا في عام 2023 لكنها لم توقف قطع الأشجار إلا في مساحة 8400 هكتار من الغابات، كما واجهت الخطة انتقادات لعدم حماية الأشجار بشكل فوري.

وتوفر حديقة غريت كوالا الوطنية ملاذاً لأكثر من 12 ألف حيوان كوالا، و36 ألف حيوان غرايتر سلايدرز، وهي حيوانات جرابية ليلية تتمتّع بغشاء يسمح لها بالانزلاق، وأكثر من 100 نوع آخر مهدد بالانقراض.

كما عززت التمويل اللازم لإنشاء الحديقة بنحو 60 مليون دولار أسترالي، لتضاف إلى 80 مليون دولار أسترالي أعلنت في عام 2023، لتشكل حديقة الكوالا محمية تبلغ مساحتها 476 ألف هكتار.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية الحدائق الوطنية في الولاية، غاري دونيت: ستضمن هذه الحديقة أن تتمكن الأجيال من رؤية حيوانات الكوالا وغيرها من الأنواع المهددة بالانقراض في البرية لسنوات.

وتشير تقديرات البرنامج الوطني لمراقبة حيوانات الكوالا في أستراليا إلى وجود ما بين 95 ألفاً و238 ألف كوالا في ولايتَي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية.