أبوظبي.. عاصمة عالمية لـ«إبداع هوليوود»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



بعد النجاحات التي حققتها أفلام:Mission Impossible، وF1 The Movie، وDune Part Two، تواصل أبوظبي استقطاب الإنتاجات السينمائية العالمية الضخمة، لتصوير أحداثها في مواقع مختلفة من الإمارة، ومع استمرار الصدى الواسع الذي حققته سلسلة أفلام «كثيب» - Dune عالمياً، تستقطب أبوظبي مجدداً صنّاع الجزء الثالث من السلسلة، لتكون عاصمة الإمارات موقعاً رئيساً لتصوير أحداث الفيلم.



كوكب أسطوري

«كثيب» سلسلة ملحمية من نوعية أفلام الخيال، يتولى إخراجها العالمي دينيس فيلنوف، ومن المقرر أن يصوّر الجزء الثالث من الفيلم في صحراء ليوا بين الكثبان الرملية الشاهقة والأفق الذهبي الواسع، ليجسّد مرة أخرى كوكب «أراكيس» الأسطوري، مما يعزّز مكانة أبوظبي وجهة عالمية لصناعة السينما.



رواية كلاسيكية

يواصل العمل السينمائي الضخم سرد القصة الملحمية لشخصية «بول أتريديس» ورحلته المعقّدة نحو استرداد إرث الحكم الإمبراطوري، مقتبساً أحداثه من الرواية الكلاسيكية الخالدة «الكثيب» للكاتب فرانك هربرت، ويُعد الفيلم امتداداً للسلسلة العالمية الحائزة جوائز عدة من إنتاج «ليجندري بيكتشرز» و«وارنر براذرز بيكتشرز».



دعم لوجستي

تصوير الفيلم من المقرَّر أن يبدأ خلال العام الجاري، بدعم لوجستي متكامل من «هيئة الإعلام الإبداعي» و«لجنة أبوظبي للأفلام»، وبالشراكة مع «ليجندري إنترتينمنت»، فيما تتولى «إيمج نيشن - أبوظبي» دور الشريك الإنتاجي، ويستفيد الفيلم من برنامج الحوافز المعزَّز الذي تقدِّمه «لجنة أبوظبي للأفلام».





مواقع رئيسة

قال محمد ضبيع، المدير العام لـ«هيئة الإعلام الإبداعي» بالإنابة: من ذهب الرمال الذهبية لصحراء ليوا الساحرة إلى كوكب «أراكيس» الأسطوري، تعود أبوظبي مرة أخرى لتكون ضمن المواقع الرئيسة لتصوير أحدث أجزاء سلسلة الخيال العلمي فيلم «كثيب» - Dune، للمخرج العالمي دينيس فيلنوف. وأضاف: هذه الشراكة الممتدة تعكس الثقة التي حققناها مع صنّاع السينما العالميين، التي تسهم في تعزيز المنظومة الإبداعية في أبوظبي، وتزويد أطقم العمل المحترفة بالمهارات والخبرات اللازمة، وكذلك دعم شركائنا في مختلف مجالات الصناعات الإبداعية.





رؤى سينمائية

من جهته، قال سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»: إن عودة سلسلة أفلام Dune إلى أبوظبي يؤكد التميز والكفاءة والجودة في مختلف أنواع الدعم التي نقدمها للإنتاجات العالمية الضخمة، ومواصلة التعاون مع «ليجندري بيكتشرز»، يعكس فلسفتنا القائمة على التنسيق الشامل مع الشركاء من أجل تسليط الضوء على مواقع التصوير الطبيعية في أبوظبي، ودعم فرق العمل المحترفة، مما يسهم في تحويل الرؤى السينمائية إلى واقع ملموس يبهر الجميع.





تطوير المواهب

وأكدت عائشة الجنيبي، مديرة إدارة تنمية المواهب في «هيئة الإعلام الإبداعي»، أن القيمة المضافة لاستقطاب الأعمال الإنتاجية الكبرى إلى أبوظبي لا تقتصر على احتضان القصص السينمائية عالية الجودة، بل تمتد أيضاً إلى توفير فرص حقيقية للمواهب والكفاءات المحلية. وقالت: خلال عمليات إنتاج فيلم «كثيب: الجزء الثاني» - Dune: Part Two، أتيحت الفرصة لـ 5 متدربين للعمل جنباً إلى جنب مع فريق حائز جائزة الأوسكار، مما مكنهم من تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم واكتساب الثقة من خلال العمل في أقسام متخصصة. وتابعت: مع عودة السلسلة من خلال «كثيب 3» إلى صحراء ليوا، نستعد لتوفير المزيد من فرص التدريب لمواهبنا الطموحة، لتكون جزءاً من هذا الإنتاج الضخم.



«أراكيس»

قال سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»، أن صحراء ليوا ستطل على شاشات السينما العالمية من جديد في ثوب كوكب «أراكيس»، مما يمثل مصدر فخر واعتزاز. وتابع: هذه الإنتاجات الضخمة يمتد أثرها ليسهم في تعزيز السياحة، ودعم النمو الاقتصادي، والتأكيد على مكانة أبوظبي، عاصمة عالمية للإنتاج السينمائي.