الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«كلنا شرطة».. استدامة الأمن والأمان

«كلنا شرطة».. استدامة الأمن والأمان
10 سبتمبر 2025 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي سلسلة من الفيديوهات بعنوان «عام المجتمع 2025» لمتطوعي منظومة «كلنا شرطة»، تتضمن رسائل هادفة لترسيخ قيم التعاون والانتماء للوطن باعتباره وطناً للجميع، وإبراز إسهامات المتطوعين الفاعلة في خدمة المجتمع، وتعزيز قيم التلاحم والتماسك، وتشجيع روح العطاء والعمل الجماعي لاستدامة الأمن والأمان. وأشار العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية إلى أن الفيديوهات سيتم بثها بشكل دوري عبر منصات التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي، بما يعكس الدور الحيوي للمتطوعين في دعم مبادرات الشرطة المجتمعية وتعزيز المسؤولية المجتمعية. وأوضح المقدم راشد سعيد الأشخري، رئيس قسم «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية، أن متطوعي «كلنا شرطة» من مختلف الجنسيات عبّروا من خلال الفيديوهات عن حبهم وولائهم للدولة، واعتبارها وطناً جامعاً لهم، بما يجسد صورة حقيقية للتعايش والتلاحم المجتمعي.

أخبار ذات صلة
«نيويورك أبوظبي» تطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي
جلسة مجتمعية في العين حول مفهوم «الوقف وأثره في تنمية المجتمع»
الشرطة المجتمعية
الأمن الجنائي
شرطة أبوظبي
أبوظبي
عام المجتمع
كلنا شرطة
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 07:34
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©