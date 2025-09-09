«كلنا شرطة».. استدامة الأمن والأمان

أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي سلسلة من الفيديوهات بعنوان «عام المجتمع 2025» لمتطوعي منظومة «كلنا شرطة»، تتضمن رسائل هادفة لترسيخ قيم التعاون والانتماء للوطن باعتباره وطناً للجميع، وإبراز إسهامات المتطوعين الفاعلة في خدمة المجتمع، وتعزيز قيم التلاحم والتماسك، وتشجيع روح العطاء والعمل الجماعي لاستدامة الأمن والأمان. وأشار العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية إلى أن الفيديوهات سيتم بثها بشكل دوري عبر منصات التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي، بما يعكس الدور الحيوي للمتطوعين في دعم مبادرات الشرطة المجتمعية وتعزيز المسؤولية المجتمعية. وأوضح المقدم راشد سعيد الأشخري، رئيس قسم «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية، أن متطوعي «كلنا شرطة» من مختلف الجنسيات عبّروا من خلال الفيديوهات عن حبهم وولائهم للدولة، واعتبارها وطناً جامعاً لهم، بما يجسد صورة حقيقية للتعايش والتلاحم المجتمعي.