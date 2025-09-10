إيمان الهاشمي تكرّس العمل الإنساني عبّر فعاليات فنية وشراكات مجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل الموسيقية وأول ملحنة إماراتية د. إيمان الهاشمي، ترسيخ حضور جمعية المناعة الذاتية AIA، باعتبارها صرحاً مجتمعياً وإنسانياً متميزاً في دولة الإمارات، من خلال تقديمها سلسلة من الفعاليات الفنية والبرامج المجتمعية، التي تعكس رسالتها في تمكين المصابين بالمناعة الذاتية، وتعزيز ثقافة التوعية، وتكريس قيم العمل الإنساني كمنهج حياة متجذّر في المجتمع الإماراتي.

وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نظّمت الجمعية فعاليات متنوعة في قاعة «نبض الفلاح» بأبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. وحضر الفعالية عدد من ممثلي الجهات الصحية والمجتمعية، إضافة إلى المصابين والمتطوعين، حيث جسّدت الفعالية قيم التضامن والعطاء التي تتميّز بها الإمارات.

وقالت د. إيمان الهاشمي، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة جمعية المناعة الذاتية: إن العمل الإنساني ليس مناسبة عابرة، بل رسالة متجددة نغرسها في القلوب والأفعال، لتبقى الإمارات دائماً، وطن الإنسانية والتسامح والخير.

وأضافت: حرصاً على توفير بيئة متكاملة، تنظم الجمعية أنشطة يومية، تجمع بين الترفيه والتأهيل والتوعية. وتشمل هذه البرامج جلسات العلاج بالموسيقى والغناء الجماعي بالتعاون مع «كورال العرب»، بالإضافة إلى فعاليات للقراءة والكتابة والشعر لإطلاق الطاقات الإيجابية. كما تقدم الجمعية جلسات استشارات نفسية وأسرية بإشراف مختصين، وتوفر أنشطة رياضية تشمل الماراثونات والعلاج الطبيعي وتمارين الاسترخاء، إلى جانب برامج في الطب البديل والتغذية الصحية والأروماثيرابي. وتفتح أبوابها كذلك أمام أنشطة الفنون بأنواعها من رسم ومسرح وحرف يدوية، وتنظم لقاءات علاجية بالحيوانات الأليفة لتعزيز الدعم النفسي وتحسين المزاج.

وفي إطار حرصها على توسيع دائرة التعاون المجتمعي والصحي والثقافي، لفتت الهاشمي إلى أن الجمعية عقدت عدداً من الاتفاقيات، التي تعكس تنوع أنشطتها وتكامل رؤيتها. ومن أبرز هذه الشراكات اتفاقها مع مؤسسة «بحر الثقافة»، وتعاونها مع جمعية الشرطة النسائية لتعزيز الدور المجتمعي والأمني في خدمة المصابين. وأبرمت تعاوناً مع مركز Healing Sounds للعلاج الطبي بالموسيقى، في خطوة مبتكرة لتعزيز برامج العلاج بالموسيقى، كما وقّعت اتفاقية مع جمعية الصحفيين لدعم التغطية الإعلامية ونشر الوعي الصحي، وشراكة مع «كورال العرب» في المجمع الثّقافي لإحياء جلسات الغناء الجماعي.