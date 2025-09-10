مركبة فضاء تعثر على أقوى دليل بوجود حياة في المريخ

قال علماء اليوم الأربعاء إن مركبة الفضاء "بيرسيفرانس" التابعة لوكالة ناسا والموجودة على المريخ كشفت عن صخور في قناة نهر جافة قد تحتوي على علامات محتملة على وجود كائنات حية دقيقة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة في الزمن الغابر.

وأكد العلماء على الحاجة إلى إجراء تحليل متعمق للعينات التي جمعتها "بيرسيفرانس" هناك، ويفضل أن يكون هذا في مختبرات على الأرض، قبل التوصل إلى أي استنتاجات.

يذكر أن مركبة الفضاء "بيرسيفرانس" التي تتجول في المريخ منذ عام 2021، لا تستطيع أن تكتشف بشكل مباشر وجود حياة.

وبدلا من ذلك، تحمل المركبة مثقاباً لاختراق الصخور وأنابيب لحفظ العينات التي تم جمعها من الأماكن التي تم اعتبار أنها أكثر ملاءمة لاستضافة حياة قبل مليارات السنين.

وتنتظر العينات إعادتها إلى الأرض، وهي خطة طموحة تم تعليقها بينما تبحث ناسا عن خيارات أرخص وأسرع.