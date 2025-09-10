الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ظاهرة «غامضة» في الكون

ظاهرة «غامضة» في الكون
11 سبتمبر 2025 01:56

باريس (أ ف ب)

رصد علماء فلك، خلال يوم واحد، سلسلة من انفجارات أشعة غاما التي تُعدّ أقوى انفجارات في الكون، متأتية من المصدر نفسه، في ظاهرة غامضة، لم يُرصد مثلها من قبل ولا يمكن لأي سيناريو تفسيرها، بحسب المرصد الأوروبي الجنوبي في بيان أمس الأول. ودامت الانفجارات من 100 إلى 1000 مرة أكثر من معظم دفعات أشعة غاما، وفق أندرو ليفان، عالم الفلك في جامعة رادبود في هولندا، المشارك في إعداد الدراسة. 

