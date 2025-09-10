حديقة العين «عالمية» في الاستدامة

العين (الاتحاد)



حصلت حديقة الحيوانات بالعين على عضوية الرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية WAZA كمؤسسة عضو، لتنضم إلى صفوف أكبر وأهم المؤسسات العالمية العاملة في مجال حماية الحياة البرية، ورعاية الحيوان، والاستدامة، والتعليم البيئي. عضوية WAZA نتاج مباشر لجهود الحديقة التي تمتلك نخبة من الكوادر المتمرسة والشغوفة بمجال صون الطبيعة وحماية الحياة البرية، ما يعزز مكانتها العالمية كمؤسسة رائدة في هذا القطاع، بالإضافة لدورها في تقديم تجارب ترفيهية ملهمة تُسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية الحياة البرية، مع الحفاظ على البيئة الآمنة والطبيعية لمختلف أنواع الحيوانات.