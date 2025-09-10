الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

طوابع تذكارية توثّق مسيرة الإمارات

طوابع تذكارية توثّق مسيرة الإمارات
11 سبتمبر 2025 01:57

دبي (الاتحاد)

أصدر «بريد الإمارات» مجموعة من الطوابع التذكارية احتفاءً باستضافة الدولة لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، الذي ينظّمه الاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع سفن إكس (7X).
ويجسّد الإصدار مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للخدمات البريدية واللوجستية، ويؤكد التزامها بترسيخ التحول الرقمي، من خلال توظيف أحدث التقنيات، وتمكين حلول التجارة الإلكترونية والخدمات الذكية. كما يحتفي في تصميمه بدور الفن كوسيلة وجسر للتواصل الإنساني وتبادُل الثقافات، حيث أبدعت الفنانة الإماراتية ياسمين الملا بتصميمه، واستطاعت عبر لمساتها الفنية أن تدمج الماضي بالحاضر والمستقبل، وتوثّق مسيرة الدولة المشرّفة.

أخبار ذات صلة
مبعوث وزير الخارجية يزور فيجي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
استعراض المؤشرات الاستراتيجية للموارد البشرية بشرطة دبي
بريد الإمارات
الطوابع التذكارية
التحول الرقمي
آخر الأخبار
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
الرياضة
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
اليوم 15:54
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
الرياضة
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
اليوم 15:51
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©