طوابع تذكارية توثّق مسيرة الإمارات

دبي (الاتحاد)



أصدر «بريد الإمارات» مجموعة من الطوابع التذكارية احتفاءً باستضافة الدولة لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، الذي ينظّمه الاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع سفن إكس (7X).

ويجسّد الإصدار مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للخدمات البريدية واللوجستية، ويؤكد التزامها بترسيخ التحول الرقمي، من خلال توظيف أحدث التقنيات، وتمكين حلول التجارة الإلكترونية والخدمات الذكية. كما يحتفي في تصميمه بدور الفن كوسيلة وجسر للتواصل الإنساني وتبادُل الثقافات، حيث أبدعت الفنانة الإماراتية ياسمين الملا بتصميمه، واستطاعت عبر لمساتها الفنية أن تدمج الماضي بالحاضر والمستقبل، وتوثّق مسيرة الدولة المشرّفة.