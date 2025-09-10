تعرف على أغنى رجل في العالم

الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
10 سبتمبر 2025 23:29

انتزع المؤسس المشارك لشركة "أوراكل"، لاري إليسون، صباح اليوم الأربعاء، لقب أغنى رجل في العالم من إيلون ماسك، الذي احتفظ به لفترة طويلة، حسبما أظهر مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات، بعدما ارتفعت أسهم شركته العملاقة في مجال البرمجيات بأكثر من الثلث خلال دقائق معدودة من التداول.
وذكرت بلومبرج أن ثروة إليسون، البالغ من العمر 81 عاما، والذي ترك دراسته الجامعية، تبلغ الآن 393 مليار دولار، متجاوزة بعدة مليارات ثروة ماسك، الذي احتفظ بلقب أغنى رجل في العالم لأربع سنوات على متتالية.
وتراجع سهم "تيسلا"، أحد أكبر استثمارات ماسك، بنسبة 14% منذ بداية العام حتى أمس الثلاثاء، على عكس مسار سهم "أوراكل".
وجاء التغيير في التصنيف عقب إعلان نتائج مالية قوية لشركة "أوراكل"، مدفوعة بطلبات بمليارات الدولارات من العملاء في ظل اشتداد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.
غير أن مجلة "فوربس"، ذات التاريخ الطويل في إحصاء أثرياء العالم، ما زالت تضع ماسك في صدارة القائمة، بثروة قدرها 439 مليار دولار، مقابل 385 مليار دولار وفق تقديرات "بلومبرج".
ويعود الفارق في التقييم إلى اختلاف طريقة احتساب فوربس وبلومبرج لقيمة شركة "سبيس إكس" للصواريخ المملوكة لماسك وعدد من الأصول الخاصة الأخرى. 

المصدر: د ب أ
