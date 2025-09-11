جزيرة السعديات.. إبداعات فنية وشواطئ خلابة

أبوظبي (الاتحاد) تتواصل أجواء الصيف المميزة في جزيرة السعديات في أبوظبي، حيث تقدم الوجهة لزوارها مجموعة غنية من العروض والتجارب والأنشطة الموسمية في منتجعاتها الشاطئية المرموقة، ومؤسساتها الثقافية، ووجهاتها الطبيعية.

وتقدّم تجارب الصيف في الجزيرة مزيجاً متكاملاً يجمع بين الفخامة والاسترخاء، لتتيح للضيوف خيارات متنوعة تشمل الاستجمام في المنتجعات الصحية، وتذوّق أشهى المأكولات لدى نخبة من المطاعم الراقية، التي تمتاز بإطلالات بحرية خلابة، إلى جانب قضاء أوقاتٍ مميزة تحت أشعة الشمس على الشاطئ.

وتقدم جزيرة السعديات أبوظبي للعائلات فرصة مثالية لقضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة وتشكّل خياراً مثالياً للعائلات الباحثة عن أوقات ممتعة تجمع بين الراحة والترفيه من دون أي تكاليف إضافية. وتقدّم تمازجاً متكاملاً يجمع بين الثقافة والفنون والطبيعة الخلابة، بدءاً من المعالم البارزة مثل «متحف اللوفر أبوظبي» و«تيم لاب فينومينا أبوظبي»، وصولاً إلى المنتجعات الشاطئية الفاخرة والمياه الفيروزية والرمال البيضاء والمأكولات الشهية، التي تجعل من الجزيرة وجهة مثالية للعائلات الباحثة عن أوقات لا تُنسى. ويمتد البرنامج ليشمل جزيرة ياس، حيث يوفّر العرض دخولاً مجانياً إلى أبرز مدن الجزيرة الترفيهية، بما في ذلك «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، و«ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، لتصبح عطلات نهاية الأسبوع تجربة متكاملة تحتفي بالمرح والترفيه. تقدّم جزيرة السعديات في أبوظبي باقة «الإقامة واللعب» التي تجمع بين رفاهية الإقامة ومتعة الترفيه، لتوفر للضيوف تجربة شاملة تمتد من الشواطئ البيضاء الفريدة إلى أجواء الضيافة الراقية. ويقدم كل من «متحف اللوفر أبوظبي» و«تيم لاب فينومينا أبوظبي» عرضاً مشتركاً، ضمن تجربة ثقافية متكاملة في قلب المنطقة الثقافية في السعديات. ويمنح هذا العرض الفريد الزوّار فرصة استكشاف المجموعات الفنية العالمية في متحف اللوفر أبوظبي، تليها زيارة إلى العوالم الرقمية الغامرة في «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، ما يجعل منه خياراً مثالياً للراغبين في الجمع بين الفن الكلاسيكي والابتكار التفاعلي في إطار زيارة واحدة.

ويوفّر متحف اللوفر أبوظبي مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية، ما يجعل من زيارة المتحف تجربة أكثر سهولة وجاذبية. ويمكن للزوّار البدء بتجربة «رحلة عبر التاريخ»، وهي تجربة واقع افتراضي متقدمة تمزج بين الفن والعلم، وتستمر حتى يونيو 2026. ويستعد المتحف أيضاً لافتتاح معرضه القادم بعنوان «المماليك: إرث إمبراطورية»، في 17 سبتمبر، والذي يستعرض تطور الفنون والزخارف المعقدة خلال فترة حكم الدولة المملوكية في العالم الإسلامي.

تستضيف منارة السعديات حتى 21 سبتمبر معرض هاري بوتر الذي يقدّم للزوار رحلة غامرة إلى عالم السحر عبر أكثر من 20 قاعة تفاعلية. ويضم المعرض أزياءً وأدوات أصلية، إلى جانب مواقع شهيرة مثل القاعة الكبرى، وكوخ هاجريد.