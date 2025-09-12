السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

نسرين طافش بطلة «في القلب»

نسرين طافش بطلة «في القلب»
12 سبتمبر 2025 10:51

علي عبد الرحمن (القاهرة)


تلعب الممثلة نسرين طافش بطولة الفيلم الجديد «في القلب»، ويشاركها بطولته خالد سليم، وهالة فاخر، تأليف إسحاق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل. وتجسِّد في العمل شخصية الزوجة الحالمة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تعرضها لحادث مأساوي تخضع على إثره لعملية نقل قلب من سيدة متوفاة، وبعد زواجها تكتشف أنها تحمل قلب زوجة زوجها الراحلة. وتخوض نسرين السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «بدون مقابل»، بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد، وتجسد فيه الإعلامية الشهيرة «ريهام» صاحبة برنامج جماهيري يرصد قضايا اجتماعية. وتواصل نسرين حصد ردود الأفعال الإيجابية على أغنيتها المنفردة الجديدة «روقان»، من كلمات محمد الغنيمي، وألحان مصطفى باسي. وتشكّل الأغنية عودتها إلى الساحة الغنائية بعد غياب 5 سنوات منذ آخر ألبوماتها «الحلوة» عام 2019.

أخبار ذات صلة
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©