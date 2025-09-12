نسرين طافش بطلة «في القلب»

علي عبد الرحمن (القاهرة)





تلعب الممثلة نسرين طافش بطولة الفيلم الجديد «في القلب»، ويشاركها بطولته خالد سليم، وهالة فاخر، تأليف إسحاق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل. وتجسِّد في العمل شخصية الزوجة الحالمة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تعرضها لحادث مأساوي تخضع على إثره لعملية نقل قلب من سيدة متوفاة، وبعد زواجها تكتشف أنها تحمل قلب زوجة زوجها الراحلة. وتخوض نسرين السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «بدون مقابل»، بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد، وتجسد فيه الإعلامية الشهيرة «ريهام» صاحبة برنامج جماهيري يرصد قضايا اجتماعية. وتواصل نسرين حصد ردود الأفعال الإيجابية على أغنيتها المنفردة الجديدة «روقان»، من كلمات محمد الغنيمي، وألحان مصطفى باسي. وتشكّل الأغنية عودتها إلى الساحة الغنائية بعد غياب 5 سنوات منذ آخر ألبوماتها «الحلوة» عام 2019.