«المسؤولية المجتمعية» ترسِّخ قيم الانتماء والعطاء

لكبيرة التونسي (أبوظبي)





تتمثل «المسؤولية المجتمعية» في التزام الأفراد بتبني ممارسات تهدف إلى تحسين المجتمع والبيئة المحيطة به، وتؤدي دوراً حيوياً في تعزيز العلاقات الإيجابية بين المؤسسات والمجتمع، وتشجع على التعاون والاهتمام بالآخرين، وتسهم في تشكيل شخصية الأطفال وتوجيه الشباب. ويُعد تعزيز المسؤولية الاجتماعية في الطفولة المبكرة، خطوة حيوية نحو بناء جيل يدرك أهمية مشاركته في بناء المجتمع.



غرس القيم

يرى اختصاصيون أن تعزيز ثقافة «المسؤولية المجتمعية»، حجر أساس لبناء مستقبل مستدام، قائم على مشاركة فاعلة من مختلف أفراد المجتمع، خصوصاً الشباب. وفي هذا السياق، يقول الدكتور عبداللطيف العزعزي، مستشار البروتوكول الدولي والإتيكيت والمهارات الدبلوماسية: إن العمل التطوعي من أهم القيم الإنسانية التي تعزّز المسؤولية المجتمعية عند الشباب، لا سيما في عصر يشهد تحولات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية سريعة، حيث يبرز دور الشباب كقوة دافعة لعجلة التغيير الإيجابي في المجتمع. ومن أبرز الأدوات الاجتماعية الفعالة لتحقيق ذلك هو العمل التطوعي الذي يسهم في غرس قيم البذل والعطاء والتعاون، ويطور مهارات الشباب، ويجعلهم أكثر وعياً واحتكاكاً بالمجتمع.

عبداللطيف العزعزي





استثمار الشباب





وأورد العزعزي أن المسؤولية المجتمعية تعني إدراك الفرد لدوره الإيجابي في خدمة المجتمع، وقال: عندما يتبنى الشباب هذه القيمة، يصبحون أكثر إلماماً بالأوضاع الحالية، وأكثر وعياً بالتحديات المحيطة بهم، كما تجعلهم أكثر استعداداً للمساهمة في حلها، وهو ما يبنى على ثقافة التطوع، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال التوعية بأهمية التطوع وإبراز نماذج شبابية ناجحة، استطاعت إحداث تغيير من خلال مبادرات تطوعية قاموا بها في ميادين مختلفة، وإشراكهم في صنع القرار، وتمكينهم من اقتراح مبادرات تطوعية تناسب احتياجات المجتمع، كما أن تشجيعهم على قيادة فرق تطوعية بعد تعليمهم وتدريبهم، يعزّز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التأثير.

جيل واعٍ

من جهته، يرى عبدالله محمود المازمي، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في مؤسسة التنمية الأسرية، أن المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في نهضة المجتمعات، ويقع على عاتق الشباب دور كبير في هذا المجال، ومن هنا تبرز أهمية غرس قيم المسؤولية المجتمعية في النفوس منذ الصغر، بدءاً من الأسرة، ثم المدرسة، والمؤسسات الاجتماعية المختلفة. وأشار إلى أن تربية الأبناء على احترام النظام، والحفاظ على الممتلكات العامة، والاهتمام بالبيئة، عناصر تسهم في بناء جيل واعٍ يدرك أهمية دوره في خدمة مجتمعه.

عبدالله المازمي

مستقبل مستدام



وشدد المازمي على أهمية دور القطاع التعليمي في تعزيز الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية وترسيخها لدى الأجيال، لاسيما أن المؤسسات التعليمية تلعب دوراً مهماً في هذا الجانب، من خلال تقديم مناهج تعليمية تعزّز مفاهيم المواطنة الإيجابية، وتنظم فعاليات تطوعية تساعد الطلاب على ممارسة المسؤولية المجتمعية بشكل عملي. ونوه بأن الإعلام يتحمل أيضاً مسؤولية كبيرة في استعراض النماذج الإيجابية من الشباب، وإبراز دورهم في تنمية مجتمعهم، لأن المسؤولية المجتمعية لدى الشباب، ضرورة تمليها الحاجة إلى بناء مستقبل مستدام.

مجتمع متماسك

من جانبها، قالت وفاء الشامسي معلمة لغة عربية، إن المسؤولية المجتمعية تُعد من القيم الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومتطور، وغرس روح المبادرة والانتماء، والاهتمام بالقضايا العامة، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع بأسره. وأوضحت أن الشباب هم ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف، سواء من خلال العمل التطوعي، أو المشاركة في المبادرات البيئية، أو دعم الفئات المحتاجة. ولفتت إلى أن تعزيز هذه القيمة ينمي لدى الشباب الشعور بالواجب، ويكسبهم مهارات حياتية مثل القيادة والتواصل والتعاون، وهي مهارات ضرورية لبناء مستقبل ناجح على الصعيدين المهني والشخصي.



فرص تدريبية



أشار الدكتور العزعزي إلى أن تعزيز المسؤولية المجتمعية في نفوس الشباب يعود عليهم بالنفع ويحسن صحتهم النفسية. وأثبتت الدراسات أن العمل التطوعي وانخراط أفراد المجتمع في خدمته، يقلل التوتر ويزيد الشعور بالسعادة والراحة النفسية، ما يدفعهم للمزيد من العطاء. وشدد على ضرورة توفير فرص تطوعية متنوعة للشباب تناسب اهتماماتهم وحالاتهم، مثل التطوع التقني والبيئي، والتعاون مع المؤسسات التعليمية، وإدراج برامج تطوعية ضمن المناهج الدراسية والنشاطات الجامعية، لتأسيس ثقافة التطوع منذ الصغر، وتقديم حوافز معنوية كمنح شهادات تقدير، وفرص تدريبية للمتطوعين المتميزين.







