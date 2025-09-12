بماذا أوصى ملك الموضة جورجيو أرماني ورثته؟

طلب المصمم الإيطالي جورجيو أرماني من ورثته بيع إمبراطوريته على المدى المتوسط إلى إحدى الشركات العملاقة في مجال المنتجات الفاخرة، وفقا لوصية الراحل الذي كان مع ذلك شديد التمسك بالاستقلالية طوال حياته.

وفي الوصية التي نشرتها الصحافة الإيطالية اليوم الجمعة، أعطى مصمم الأزياء الإيطالي الذي توفي في 4 سبتمبر الجاري عن 91 عاما توجيهاته للمؤسسة التي ترث شركته "ببيع حصة 15 في المئة" إلى شركة عملاقة في عالم الأزياء "في غضون 12 إلى 18 شهرا من فتح الوصية" الذي حصل أمس الخميس.

وطلب إعطاء "الأولوية" في بيع الأسهم لمجموعة "إل في إم إتش" للمنتجات الفاخرة، أو لشركة "إسيلور لوكسوتيكا" EssilorLuxottica العملاقة للنظارات، أو لشركة "لوريال" صاحبة الصدارة عالميا في مجال مستحضرات التجميل، أو لشركات أزياء مرموقة أخرى، وخصوصا تلك التي يتعاون معها أرماني أصلا.

وتبلغ قيمة مجموعة "أرماني"، التي تمتد أنشطتها من الأزياء الراقية إلى الفنادق، مليارات اليورو.

وستتاح بعد ذلك للمساهم، الذي ترسى عليه الأسهم، فرصة السيطرة على المجموعة من خلال الاستحواذ على ما بين 30 في المئة و54,9 في المئة من رأس المال المتبقي.

في حال لم تتم عملية البيع المخطط لها بعد ثلاث إلى خمس سنوات من فتح الوصية، طلب المصمم إدراج شركته في البورصة.

كذلك، طلب المصمم من المؤسسة إدارة الشركة "بأخلاقية ونزاهة"، والتركيز على "السعي إلى أسلوب أساسي وعصري وأنيق ورصين"، و"الاهتمام بالابتكار والتميز والجودة وتحسين المنتجات".

وأكدت إدارة مجموعة "أرماني"، اليوم الجمعة، نشر الوصية مضيفة أن "الواجب الأول" للمؤسسة "سيكون اقتراح اسم المدير العام الجديد للمجموعة".

وكانت إمبراطورية أرماني تضمّ في نهاية 2023 أكثر من 600 متجر في مختلف أنحاء العالم ويفوق عدد موظفيها تسعة آلاف. وبلغت إيراداتها 2,3 مليار يورو عام 2024، وفقا للمجموعة.