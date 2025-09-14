الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شيخة الجابري تكتب: مؤشرات الإمارات مجدٌ وانتصارات

شيخة الجابري تكتب: مؤشرات الإمارات مجدٌ وانتصارات
15 سبتمبر 2025 01:58

تشير مؤشرات التنافسية العالمية الأخيرة لدولة الإمارات إلى التقدم الكبير في عديد من المجالات، التي تؤكد نجاح الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تعمل على أساسها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، حيث تثبت الإمارات في كل يوم قوة خططها ونجاعة سياستها الداخلية والخارجية، وتنوع اقتصادها، واستقرار أمنها وأمانها.
لقد حصدت الإمارات المراكز الأولى في 22 مؤشراً بين مؤشرات التنافسية العالمية 2025، حيث تصدرت 113 مؤشراً عالمياً ضمن الخمسة الكبار في تقرير التنافسية، مسجلة 96.09 نقطة من أصل 100، وجاءت في المركز الأول إقليمياً للعام التاسع توالياً، والأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، والأولى ضمن الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً من 13، والثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، والعاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة.
إن هذه الإنجازات العالمية لم تأت من فراغ بل حصيلة أعوام من الجهد والتخطيط والبناء، الذي يثمر كل يوم نتائج يفخر بها أبناء الدولة ومن يعيش على أرضها كذلك، فالإمارات هي النموذج القوي والواضح الذي يمضي بثبات نحو تنويع مصادر دخله، ولا يعتمد اعتماداً كلياً على النفط، ذلك أن القيادة الرشيدة تؤهل أبناءها لمستقبل أكثر إشراقاً، وتعوّدهم على أن يكونوا قادرين على تجاوز التحديات، وخلق الفرص، والفوز بالمراتب الأولى.
لقد أثلجت صدورنا كأبناء لهذا الوطن الحبيب نتائج الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، 
ولا شك أن هذه المشاعر هي أصدق ما يمكن أن نُعبّر عنه باتجاه وطننا الذي لم يبخل علينا بشيء، بل جعل من أبنائه عناصر منافسة وبقوة على الصدارة في عديد من المؤشرات والمحصلات الإقليمية والعالمية، ولا شك أن ما يحققه أبناء الإمارات في مواقعهم المختلفة إنما يُترجم واقعياً هذه الحقيقة.
إن أكثر ما لفت انتباهي وأشعرني بالسعادة في نتائج المؤشرات هو المؤشر الخاص بالتماسك الاجتماعي، والآخر الذي يخص المساواة بين الجنسين، ذلك أن ما أعلنته الدولة من سياسات وتشريعات تنظيمية هو واحد من أهم ما يمكن الإشارة إليه بخاصة ما يتعلق بسياسة واستراتيجيات التوازن بين الجنسين، أما التماسك الاجتماعي فهو سمة هذا الوطن الذي يقوده قائد هو أول من يحقق أعلى معدل في هذه المؤشرات برعايته الإنسانية، وتواصله مع أبناء شعبه، وحرصه على سعادتهم وجودة حياتهم، حفظه الله ورعاه.

شيخة الجابري
