الترفيه

ضمن أحداث مليئة بالمفاجآت.. «ممكن» يُعيد ظافر العابدين للدراما

ظافر العابدين (من المصدر)
15 سبتمبر 2025 01:58

محمد قناوي (القاهرة)

بعدما حقق نجاحاً لافتاً في مسلسل «عروس بيروت» بطولة كارمن بصيبص، يعود الممثل التونسي ظافر العابدين إلى الدراما اللبنانية من خلال بطولة المسلسل الجديد «ممكن» مع نادين نجيم، إخراج أمين درة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.
أوضح العابدين أنه متحمس للمشاركة في المسلسل، لا سيما أنه التعاون الأول الذي يجمعه بنادين نجيم، إضافة إلى كونه يتناول قصة اجتماعية معاصرة، مما يجعله تجربة مختلفة مليئة بالمفاجآت، وسيُقدم باللهجة اللبنانية.

رؤية عصرية
ولفت إلى أنه انتهى من تصوير دوره في فيلم «السلم والثعبان – أحمد وملك»، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، وماجد المصري، تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، مؤكداً أن الفيلم لا يُعد امتداداً للجزء الأول، بل يقدم قصة جديدة بشخصيات مختلفة، لكنه يحتفظ بروح العمل السابق، مع طرح رؤية عصرية للشباب والعلاقات العاطفية.

«نلتقي بعد الفاصل»
من ناحية أخرى، يواصل العابدين تصوير مشاهده في مسلسل «نلتقي بعد الفاصل»، الذي كان من المفترض عرضه رمضان الماضي، لكن تم تأجيله بسبب عدم اكتمال التصوير، وهو من تأليف وائل حمدي، ويتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي مشوق، ويتناول صراعات مهنية وعائلية بين شخصيات متعددة.

«صوفيا»
وعن تجربته الإخراجية الثالثة من خلال فيلم «صوفيا»، قال العابدين: الفيلم أصبح جاهزاً للمشاركة في المهرجانات السينمائية، بعدما ظل نصه حبيس الأدراج لمدة 12 عاماً لظروف إنتاجية، وحين توافرت الظروف المناسبة لتنفيذه بمستوى يليق بجودة العمل، قررنا بدء تصويره.
وأوضح أن «صوفيا» يجمع بين الطابع الاجتماعي الإنساني والتشويق مع لمسات أكشن، وتبدأ أحداثه في إنجلترا بين الثنائي هشام (التونسي) وإيميلي (الإنجليزية)، اللذين ينفصلان، ثم يلتقيان بعد 5 سنوات في تونس حين تسعى الأم لتعريف ابنتها بوالدها، وخلال الزيارة، تتصاعد الأحداث التي تعيد جراح الماضي، وهذا العمل صُور باللغتين العربية والإنجليزية.
ويضم الفيلم عدداً من الممثلين التونسيين والأجانب، من بينهم قيس السبتي، هبة عبوك، جيسيكا براون فيندالي، وألكس ماكوين.

سينما
انتهى ظافر العابدين من تصوير الفيلم الفلسطيني «كل ما قابلك»، الذي يشارك في بطولته جيريمي إيرونز، وليام كنينغهام، إخراج آن ماري جاسر، وهو عمل روائي طويل يوثّق ثورة فلسطين عام 1936، ويسلط الضوء على انتفاضة المزارعين الفلسطينيين ضد الاستعمار البريطاني.

