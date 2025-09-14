الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علم الإمارات على قمة كليمنجارو

علم الإمارات على قمة كليمنجارو
15 سبتمبر 2025 01:58

أبوظبي - وام 

تمكن فريق من الشباب الإماراتيين من بلوغ قمة جبل كليمنجارو التي يبلغ ارتفاعها 5895 متراً وتعد أعلى قمة في قارة أفريقيا وواحدة من القمم السبع العالمية، وذلك في إنجاز ملهم يعكس روح العزيمة والإصرار.
وما يميز هذا الإنجاز ليس فقط الوصول إلى القمة وإنما التحديان اللذان خاضهما الفريق بكل احترافية وعزيمة، أولهما اختيارهم لمسار «Machame Route»، ثاني أصعب المسارات نحو القمة، والذي يتطلب قدرة عالية على التكيّف مع البيئة الجبلية وتحمل طول الطريق وتقلباته القاسية، أما التحدي الثاني فكان التخطيط والإعداد المسبق، حيث لم يكن أعضاء الفريق مجرد متسلقين، بل مجموعة واعية سخّرت وقتها وجهدها لتجهيز أنفسهم نفسياً وبدنياً بما يليق بحجم التحدي.

الإمارات
علم الإمارات
كليمنجارو
