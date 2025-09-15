"ناسا" تعيد هيكلة مهمة نقل عينات تربة المريخ إلى الأرض

أعلن شون دافي القائم بأعمال مدير وكالة ناسا، أن الوكالة تخطط لإعادة هيكلة مشروع مهمة "MSR" التي تهدف لنقل عينات من تربة المريخ إلى الأرض، وذلك لتسريع وتخفيض تكلفة إعادة عينات التربة والصخور إلى الأرض، والتي جمعتها مركبة "Perseverance" من كوكب المريخ.

وأضاف أن الخبراء وقادة ناسا يدرسون الخيارات المختلفة لكيفية إحضار هذه العينات وغيرها إلى الأرض، في إطار خطط الوكالة طويلة المدى لاستكشاف المريخ والتي تمتد لثلاثة عقود، لافتا إلى أن القرارات النهائية ستعتمد على الإمكانات التقنية والميزانيات المتاحة لإعادة هذه العينات.

وذكر أن إدارة ناسا تدرس خيارات بديلة، بما في ذلك إرسال مهمة روبوتية أخرى لا تهدف إلى إعادة عينات تربة المريخ إلى الأرض، بل إلى دراستها مباشرة على سطح هذا الكوكب باستخدام أدوات غير متوفرة على متن المسبار الخامس لها، وستلعب البيانات التي تم الحصول عليها خلال هذه الدراسات دورا مهما في التحضير للبعثات المأهولة إلى المريخ.

وفي 10 سبتمبر الجاري أعلن الفريق العلمي لمركبة "Perseverance" عن اكتشاف صخور رسوبية غير عادية في فوهة جيزيرو على المريخ، حيث هبطت المركبة في يوليو عام 2020، وأن هذه الصخور تحوي على آثار محتملة للنشاط الحيوي لكوكب المريخ، وتحظى عينات "البصمات الحيوية" التي جمعتها المركبة باهتمام علمي كبير، إلا أن مسألة دراستها بشكل معمق لا تزال معلقة بسبب مهمة " MSR" التي لم تحدد ناسا مصيرها بعد.