صفاء سلطان.. زوجة سرية بـ «عيلة الملك»

سعيد ياسين (القاهرة)



تشارك صفاء سلطان في بطولة المسلسل الجديد «عيلة الملك»، بطولة سلوم حداد، أمل عرفة، شكران مرتجى، عبد الهادي الصباغ، لجين إسماعيل، ريام كفارنة، رنا ريشة، تيم عزيز، وهدى شعراوي، تأليف شادي كيوان، معن سقباني، وميادة إبراهيم، وإخراج محمد عبد العزيز.

ينتمي «عيلة الملك» للدراما الاجتماعية، فيما تتداخل أحداثه مع قصص الصراع على السلطة والمال والنفوذ، من خلال حياة رجل دمشقي فقير، يترك عائلته بعد زواجه من سيدة ذات نفوذ، وهو الزواج الذي يساعده على تكوين ثروة ضخمة، إضافة إلى قصة حب مستحيلة بين معتقلة سابقة وبطل شعبي، كما يركز العمل على واقع العشوائيات من الداخل، بكل ما تحمله من تحديات وعقبات اجتماعية.

وعن دورها في العمل، قالت صفاء: أجسد شخصية «نور»، الزوجة الرابعة السرية لبطل الأحداث «جبري الملك»، الذي يؤدي دوره سلوم حداد، حيث يتم الزواج في الخفاء، بحيث لا تعلم به الزوجات الأخريات أو أبناؤه، ويُعد الدور من الأدوار المحورية التي تضيف الكثير من التشويق والإثارة للعمل.

واعتبرت صفاء أن شخصيتها في العمل بمثابة تحدٍ كبير لها، حيث تعمل كراقصة ومغنية في ملهى ليلي، وتتمتع بشبكة علاقات قوية مع شخصيات نافذة في السلطة، ما يمنحها نفوذاً واسعاً، وبمرور الأحداث تتعرض لمشكلة كبيرة لتجد نفسها مجبرة على مغادرة البلاد، لتفادي الخطر الذي يطاردها.