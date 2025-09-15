الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

صفاء سلطان.. زوجة سرية بـ «عيلة الملك»

صفاء سلطان.. زوجة سرية بـ «عيلة الملك»
16 سبتمبر 2025 01:31

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك صفاء سلطان في بطولة المسلسل الجديد «عيلة الملك»، بطولة سلوم حداد، أمل عرفة، شكران مرتجى، عبد الهادي الصباغ، لجين إسماعيل، ريام كفارنة، رنا ريشة، تيم عزيز، وهدى شعراوي، تأليف شادي كيوان، معن سقباني، وميادة إبراهيم، وإخراج محمد عبد العزيز.
ينتمي «عيلة الملك» للدراما الاجتماعية، فيما تتداخل أحداثه مع قصص الصراع على السلطة والمال والنفوذ، من خلال حياة رجل دمشقي فقير، يترك عائلته بعد زواجه من سيدة ذات نفوذ، وهو الزواج الذي يساعده على تكوين ثروة ضخمة، إضافة إلى قصة حب مستحيلة بين معتقلة سابقة وبطل شعبي، كما يركز العمل على واقع العشوائيات من الداخل، بكل ما تحمله من تحديات وعقبات اجتماعية.
وعن دورها في العمل، قالت صفاء: أجسد شخصية «نور»، الزوجة الرابعة السرية لبطل الأحداث «جبري الملك»، الذي يؤدي دوره سلوم حداد، حيث يتم الزواج في الخفاء، بحيث لا تعلم به الزوجات الأخريات أو أبناؤه، ويُعد الدور من الأدوار المحورية التي تضيف الكثير من التشويق والإثارة للعمل.
واعتبرت صفاء أن شخصيتها في العمل بمثابة تحدٍ كبير لها، حيث تعمل كراقصة ومغنية في ملهى ليلي، وتتمتع بشبكة علاقات قوية مع شخصيات نافذة في السلطة، ما يمنحها نفوذاً واسعاً، وبمرور الأحداث تتعرض لمشكلة كبيرة لتجد نفسها مجبرة على مغادرة البلاد، لتفادي الخطر الذي يطاردها.

أخبار ذات صلة
«أدولسنس».. يهيمن على جوائز «إيمي» للمسلسلات التلفزيونية
محمود حميدة.. مطرب «+90»
صفاء سلطان
الدراما
سلوم حداد
الدراما السورية
آخر الأخبار
من أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
اليوم 01:36
أمير قطر متحدثاً خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
اليوم 01:35
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
الأخبار العالمية
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
اليوم 01:35
تصاعد أعمدة الدخان بعد تدمير غارات إسرائيلية لمبان سكنية في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«أونروا»: غزة تتحول لأرض قاحلة غير صالحة للسكن
اليوم 01:35
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: القطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©