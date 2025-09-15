الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

محمود حميدة.. مطرب «+90»

محمود حميدة.. مطرب «+90»
16 سبتمبر 2025 01:31

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد الممثل محمود حميدة لتصوير مسلسل «+90»، بطولة مريم الخشت، معتز هشام، محمد محمود، وسلمى المحجوبي، فيما يظهر حميد الشاعري كضيف شرف.
قال حميدة: أجسد في «+90» شخصية مطرب خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وتدور أحداث العمل ما بين تلك الحقبة وحتى عصرنا الحاضر، في إطار اجتماعي كوميدي، مستعرضاً التحولات الاجتماعية التي مر بها المجتمع.
على صعيد السينما، يواصل حميدة تصوير المشاهد الأخيرة في فيلم «الشيطان شاطر»، بطولة أحمد عيد، زينة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، حنان سليمان، وأحمد الحجار، تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن، ويجسد فيه شخصية شيطان ضمن أحداث كوميدية تدور حول صراع الخير والشر.
وأشار حميدة إلى أنه انتهى مؤخراً من تصوير دوره في فيلم «فرقة الموت»، بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب، وجسد فيه شخصية حكمدار محافظة أسيوط، جنوب مصر، في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، وتدور أحداثه في الصعيد ضمن أجواء تاريخية وتشويقية حول ضابط يتم تكليفه بتأسيس فرقة لمواجهة مجرم خطير والقضاء على نفوذه.

